El pasado miércoles 7 de enero, la empresa Triple A dio a conocer que realizarían ese mismo día la reparación de una fuga registrada en una tubería de conducción de 24 pulgadas ubicada en la calle 70 con carrera 50, en Barranquilla.

Por este motivo, suspendieron el servicio de acueducto en el horario de 3:00 de la tarde y anunciaron que las labores finalizarían a las 8:00 de la noche en los siguientes sectores:

Delicias (CR 41/CR 43 – CL 69/CL 70B), Colombia (CR 43/CR 50 – CL 70/CL 75), América, Porvenir (CR 46/CR 49B – CL 75/CL 79), Alto Prado (CR 49B/CR 58 – CL 75/CL 76 y CR 49B/CR 53 – CL 76/CL 79), Villa Country, Paraíso, Norte, Tres Ave Marías, El Castillo (CR 74/CR 79B – CL 79/CL 82), San Salvador (CR 78/CR 79 – CL 82/CL 86), San Marino, La Floresta, Villa Carolina, Batallón Paraíso, Boston, Prado y Recreo.

Sin embargo, este jueves el servicio sigue sin restablecerse. Frente a esto, la compañía informó que continúan los trabajos debido a la complejidad de los mismos.

“Continúa en los trabajos de reparación de la tubería de conducción de 24 pulgadas ubicada en la calle 70 con carrera 50, los cuales se extendieron respecto a los tiempos de ejecución inicialmente proyectados debido a la complejidad de los mismos”, anunciaron.

Asimismo, notificaron que esperan finalizar las operaciones durante la mañana de este jueves, con el fin de proceder con el restablecimiento del servicio de acueducto hacia los sectores previamente afectados.

Manifestaron que el establecimiento se realizará de manera gradual y continuará hasta alcanzar su totalidad durante la mañana y la tarde de hoy. Además, indicaron que la empresa permanecerá monitoreando la operación del sistema para asegurar la normalización total del servicio.