La Alcaldía de Soledad hizo un llamado urgente a la empresa Aseo Especial Soledad, concesionaria del servicio de recolección de residuos en el municipio, para que inicie de manera inmediata el plan de contingencia solicitado en reiteradas ocasiones. La administración advirtió que, de no adoptarse correctivos inmediatos, se dará apertura a un proceso de revisión del contrato vigente.

La alcaldesa Alcira Sandoval Ibáñez instó de manera perentoria a la gerencia de la empresa y a la interventoría del contrato de concesión a adoptar las medidas necesarias, al considerar que la situación operativa actual podría agravar los riesgos en materia de salubridad pública. En ese sentido, reiteró que el servicio debe prestarse con eficiencia para garantizar el bienestar de la comunidad.

Sandoval Ibáñez señaló que resulta incongruente que, pese a los esfuerzos de la administración municipal, a través del Edumas y distintas secretarías, para recuperar y embellecer puntos críticos como el corredor de la calle 18, los sectores de Villa Zambrano, Villa Rosa y zonas aledañas al cementerio central, estos espacios vuelvan a convertirse en basureros a cielo abierto. La mandataria atribuyó esta situación a deficiencias en la recolección, tanto en los tiempos como en las rutas establecidas.

La alcaldesa fue enfática en precisar que se ha brindado el espacio suficiente para el diálogo, con la realización de varias mesas de trabajo desde los ámbitos legal y técnico, sin que los resultados obtenidos hasta el momento sean satisfactorios. Por ello, reiteró la exigencia de que se implementen, sin más dilaciones, las acciones pertinentes para garantizar la adecuada prestación del servicio de recolección de residuos sólidos en la municipalidad.

Aseo Especial Soledad se pronuncia

Aseo Especial Soledad informa a la comunidad que, debido a las festividades de los últimos días, se ha registrado un aumento cercano al 30 % en la generación de residuos sólidos. Este incremento considerable ha generado algunas novedades y ajustes en la operación normal de nuestras rutas de recolección en los distintos sectores del municipio.

Ante esta situación, la empresa se encuentra redoblando esfuerzos operativos y técnicos para mitigar el impacto de este volumen excedente. Nuestro equipo humano trabaja sin descanso para normalizar las frecuencias y garantizar que la prestación del servicio cumpla con los estándares de calidad que la ciudadanía merece.

Hacemos un llamado especial a la comunidad para que disponga sus residuos únicamente en los días y horarios establecidos para su sector. La colaboración ciudadana es fundamental en este momento; evitar sacar la basura fuera de los tiempos acordados nos ayudará a mantener los espacios públicos limpios y hermosos para el disfrute de todos.