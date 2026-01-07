La comunidad del barrio Las Malvinas, en el suroccidente de Barranquilla, recibió oficialmente 400 metros lineales de vías recuperadas, una intervención que hace parte del proceso de transformación vial que adelanta la administración distrital en este sector de la ciudad.

Durante la entrega, el alcalde Alejandro Char recorrió las nuevas calles junto a los habitantes y destacó el avance de las obras, que buscan mejorar de manera integral la movilidad y la calidad de vida de los residentes. El mandatario señaló que, además de los tramos ya entregados, actualmente se ejecutan 13 vías adicionales que suman cerca de 1.700 metros lineales.

Según explicó, una vez culminen estos trabajos, Las Malvinas quedará con el 100 % de sus calles pavimentadas, lo que permitirá eliminar problemas históricos como el barro, los empozamientos y las dificultades de acceso, especialmente en temporada de lluvias.

Las obras, desarrolladas a través del programa distrital Barrios a la Obra, incluyen la reconstrucción de la malla vial en cemento rígido, la construcción de andenes y bordillos, y la reposición de redes de acueducto y alcantarillado en los tramos intervenidos, lo que garantiza una solución duradera y adecuada para el sector.

Desde la administración distrital se resaltó que estas intervenciones hacen parte de una estrategia integral de mejoramiento urbano que también contempla alumbrado público, recuperación de espacios comunitarios y programas de mejoramiento de vivienda, con el objetivo de fortalecer la movilidad, la seguridad y el bienestar de los habitantes del barrio.