La academia y los pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta conversaron para construir nuevos sentidos de memoria, territorio y transformación social. El encuentro fue promovido por la Universidad del Magdalena a través del Centro de Interculturalidad, Territorio y Sostenibilidad (CITS) y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

El Campus fue escenario del evento, denominado ‘Palabra Mayor en el Corazón del Mundo: 500 años de Re - existencia’ y

estuvo enmarcado en la construcción colectiva de país desde la diversidad cultural. Se convirtió, además, en un punto de inflexión para replantear la relación entre la academia y las comunidades aborígenes.

Cortesía

Opiniones

El rector de la Unimagdalena, Pablo Vera Salazar, invitó a una reflexión profunda sobre el papel histórico de las universidades frente a los pueblos ancestrales, llamando a reconocer, de manera real y efectiva, su lugar en la construcción del conocimiento.

El directivo universitario pidió “eliminar la soberbia académica, intelectual y herencia colonial que tienen las universidades en Latinoamérica”.

Reiteró la necesidad de aprender de los indígenas, haciéndolo de forma directa. “No es investigar sobre ellas, sino hacerlo con ellas, de tal forma que sean parte de los procesos”, precisó.

Moisés Villafañe Izquierdo, delegado del Cabildo Arhuaco, enfatizó en la necesidad de visibilizar la historia indígena desde su propio territorio.

“Estamos buscando que los pueblos tengan su propia historia para hacer futuro, porque si olvidamos nuestra historia, seremos uno más del montón”, expresó.

El indígena destacó la importancia de “construir una narrativa propia que reconozca el origen y la presencia ancestral en Santa Marta y el Magdalena”.

Por su parte, Jaime Conrado Juajibioy Cuaran, coordinador del grupo de Comunicaciones, Culturas y Territorios del Ministerio de Cultura, comentó que “el propósito es conversar con quienes han construido desde la espiritualidad y permitir que ellos mismos cuenten cómo se ha tejido ese túnel del tiempo y qué representa para cada uno de los siete pueblos”.