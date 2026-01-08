El hallazgo de dos cadáveres en zona rural del municipio de Pelaya, sur del Cesar, alteró la tranquilidad y generó zozobra una vez más en la comunidad, que pide mayor presencia del Ejército Nacional y Policía Nacional.

Las víctimas son una mujer de aproximadamente 35 años, quien tenía impactos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, al igual que un hombre de estimados 40 años. Las identidades de estas personas están por establecerse puesto que la Policía Nacional indicó no tener información de cómo sucedieron los hechos.

Habitantes del sector, bajo reserva de identidad, señalaron que fueron campesinos y trabajadores de fincas, en la vía que conduce a Los Pinos, quienes encontraron los cuerpos sin vida a tempranas horas de este jueves 8 de enero, cuando se disponían a iniciar sus labores.

Además, destacaron no saber de quiénes se trata dado que no los reconocieron como habitantes de las fincas cercanas.

Este medio de comunicación trató de tener contacto con el alcalde municipal, José Fabio Valencia, a fin de conocer la situación de orden público en su territorio, pero no contestó las reiteradas llamadas.

En este mismo municipio, el pasado martes 6 de enero fue asesinado un hombre conocido con el alias de Guasón, igualmente con arma de fuego. El cadáver fue hallado en la vía que conduce a la vereda El Trapiche, y según la Policía Nacional los móviles y autores son materia de investigación, ya que al momento no han encontrado testigos del crimen, solo fueron avisados por la ciudadanía.

Es de indicar que en este municipio del sur del Cesar hay presencia activa del ELN, por lo cual recientemente desde la Gobernación del Cesar reiteraron el llamado al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a establecer mecanismos de seguridad permanentes.