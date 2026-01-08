La tarde de este miércoles, en el sector de Sanín Villa, municipio de Río de Oro, se registró una incursión del ELN, cuando miembros de esta guerrilla atacaron con disparos una camioneta blindada que transitaba por la carretera.

En el vehículo se movilizaban los ingenieros Leonardo Carrascal, y Luisa Numas Ibáñez, quienes alcanzaron a resultar heridos, con arma de fuego y esquirlas de vidrios de la camioneta. Por fortuna, su condición de salud es estable y permanecen en una clínica de Aguachica.

Posterior al atentado, los sujetos armados se desplazaron hasta un restaurante a pocos metros, huyendo de la acción de respuesta del Ejército Nacional. En este lugar se encontraban varias personas y todas fueron sometidas. Entre ellas el concejal de Aguachica, Andrés David Beltrán, junto a su familia y amigos, quienes habían asistido a las festividades de ‘La matanza del tigre’ en Río de Oro.

Los guerrilleros intimidaron a todos los presentes obligándolos a tirarse al suelo, al mismo tiempo que se llevaron hurtada una camioneta propiedad de un abogado, la cual momentos después fue encontrada abandonada.

Ante estos hechos, la Gobernación del Cesar reiteró que se necesita mayor seguridad permanente en el sur del departamento.

“La gobernadora Elvia Milena rechaza la nueva incursión guerrillera en esta zona del departamento, a la altura de Sanín Villa, que deja miedo en la población y dos ingenieros heridos: Leonardo Carrascal, quien presenta impacto por proyectil de arma de fuego en la pierna izquierda, y Luisa Numa Ibáñez, con laceraciones por esquirlas de vidrio”, indicaron mediante X.

Asimismo hicieron un llamado al Ministerio de Defensa, “con este reporte, se hace un nuevo llamado al Ministerio de Defensa Pedro Sánchez para que atienda las necesidades de seguridad del territorio”.