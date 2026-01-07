Cientos de ciudadanos se sumaron este miércoles a las manifestaciones covocadas por el presidente Gustavo Petro bajo el lema “por la soberanía y la democracia”, en medio de las tensiones con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, que se han avivado en los últimos días por la operación militar en Venezuela.

La movilización de este miércoles se produce cuatro días después de que fuerzas de Estados Unidos atacaran Caracas y capturaran a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una operación que rechaza el Gobierno colombiano y que dejó al menos 32 muertos, según el Gobierno de Cuba.

El domingo, Trump comentó a periodistas a bordo del Air Force One que, al igual que Venezuela, “Colombia también está muy enferma”. En referencia a Petro, agregó que el país está “gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos y eso es algo no va a estar haciendo por mucho tiempo”.

Al ser preguntado si eso significa que podría haber una operación de Estados Unidos en Colombia, como la que se hizo en Venezuela contra Maduro, Trump respondió: “A mí me suena bien eso”.

Petro atribuyó sus roces con Trump a que no está de acuerdo con “la irracionalidad del capitalismo” que está “llevando a la humanidad, solo por codicia, a la extinción” por su afán de extraer cada vez más recursos naturales como el petróleo y el carbón.

“Nos quieren volver colonias. Matar a la humanidad es matar a sus propios hijos”, añadió.

Embajada de EE. UU. pide a sus ciudadanos evitar marchas

La Embajada de Estados Unidos en Colombia recomendó a sus ciudadanos evitar las manifestaciones previstas para este miércoles en Bogotá y otras ciudades del país, convocadas por el presidente Gustavo Petro en rechazo a la intervención de EE.UU. en Venezuela, ante el riesgo de que “se presenten hechos de violencia”.

“Las marchas previstas causarán graves interrupciones del tráfico. Los ciudadanos estadounidenses deben evitarlas, ya que tienen el potencial de volverse violentas”, señaló la misión diplomática en un mensaje publicado en la red social X.

Entre las recomendaciones emitidas por la embajada a sus ciudadanos en Colombia figuran evitar aglomeraciones y protestas, mantenerse atentos a su entorno, no portar joyas u objetos de valor y mantener un perfil bajo, así como evitar el uso del teléfono celular en espacios públicos.

Asimismo, aconsejó “no oponer resistencia ante intentos de robo, mantener las puertas de los vehículos cerradas y las ventanas subidas, salir con anticipación para los desplazamientos y monitorear los medios de comunicación locales”.

Así van las marchas

La mayor concentración de manifestantes está en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, desde donde Gustavo Petro pronunciará un discurso.

La plaza de Bolivar se llena en defensa de la soberanía.

Los que no tiene dignidad ya deben estar inventando historias de miedo oara seguir arrastrándose pic.twitter.com/pjcBj8VN8K — René Jiménez (@elReneJimenez) January 7, 2026

Vamos a desmentir a los apátridas.



Miércoles no festivo,4:00 pm y así se ve la movilización del pueblo hacia la plaza de Bolivar para defender la soberanía nacional y respaldar al mejor presidente que ha tenido esta bella nación, el señor @petrogustavo!



❤️‍🩹✊🏼 pic.twitter.com/Pus8VTuucS — Esther Castro (@BioSaura) January 7, 2026

Faltando mucha gente por llegar aún, así está la Plaza de Bolívar de Bogotá en estos momentos diciendo #ColombiaSoberana. pic.twitter.com/LDf58ua9xE — Celso Tete Crespo 🇨🇴 (@CelsoTeteC) January 7, 2026

Cali llegando a la Marcha!!!! pic.twitter.com/pCdouGipJh — Claudia Mallarino (@MallarinoClaud) January 7, 2026

Desde Cali también se han reportado marchantes a través de redes sociales, tanto sacando una bandera de Colombia por las ventanas de sus viviendas, como en el lugar de concentración: Parque Caldas.

Desde el Cali, Valle del Cauca lista para la Marcha!! Colombia se Respeta!!! pic.twitter.com/JPKXfyGv0d — Yesica V.P. (@yesicaspencer) January 7, 2026

En Medellín, el punto de concentración fue el Parque Bicentenario. Desde las 4:00 de la tarde comenzaron a llegar decenas de personas para sumarse a la movilización.

#Atención | A esta hora comienza la concentración de personas en el parque Bicentenario en el centro de Medellín. El recorrido terminará en el Parque de las Luces, también del centro de la ciudad. pic.twitter.com/lTrinX4CaH — Caracol Radio Medellín (@CaracolMedellin) January 7, 2026

En Cartagena, desde el monumento a la India Catalina, salió un nutrido grupo de ciudadanos rumbo a la Plaza de la Paz.