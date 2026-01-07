Al térmimo de un encuentro realizado en la Casa de Nariño, ministros, viceministros y directores de entidades del Gobierno nacional suscribieron un comunicado público por medio del cual expresaron su respaldo al presidente Gustavo Petro ante las recientes amenazas del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

El pasado domingo 4 de enero, Trump amenazó a Petro, al que acusó de “fabricar cocaína”, con enviar a Colombia una misión de EE. UU. como la que el sábado atacó varios puntos de Venezuela y capturó a Nicolás Maduro.

Trump comentó a periodistas a bordo del Air Force One que, al igual que Venezuela, “Colombia también está muy enferma”, y añadió que está “gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a EE. UU. Y eso es algo no va a estar haciendo por mucho tiempo”.

Al ser preguntado sobre si esta última frase implica que podría desplegarse “otra misión de EE. UU.” similar en Colombia, el republicano contestó: “a mí me suena bien eso”.

Ante esas declaraciones de Donald Trump, el gabinete ministerial hizo público su apoyo a Gustavo Petro. El comunicado fue leído por la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Lizeth Rodríguez.

La funcionaria dirigió el mensaje a los jefes y jefas de Estado y de Gobierno, a sus parlamentos, a los organismos multilaterales y a los pueblos del mundo.

“​Como es de su conocimiento, el presidente Gustavo Petro y la nación colombiana han sido objeto de una reiterada agresión y de amenaza del Gobierno de los Estados Unidos. La persecución al señor presidente Gustavo Petro obedece a su liderazgo mundial en la defensa de la soberanía de las naciones, el multilateralismo, el apoyo a la causa palestina, la lucha contra la crisis climática y la búsqueda de la paz mundial", comenzó diciendo.

Calificó de “infundadas” las acusaciones lanzadas por Trump y agregó que sus juicios “desconocen nuestra historia y nuestros esfuerzos”.

“Colombia no responde con agravios ni con amenazas. Responde con lo que siempre ha reclamado al mundo: la verdad, el respeto y la verificación”, sostuvo Rodríguez.

La directora del Dapre señaló que Colombia ha aprendido que una política antidrogas basada únicamente en la fuerza no da resultados, por eso ha basado su lucha en “perseguir las finanzas criminales, proteger la vida, sustituir las economías ilegales y atender las causas estructurales que alimentan este problema”.

“En este espíritu, invitamos a todos los Estados del mundo, a los organismos multilaterales y a los países con los que mantenemos relaciones de cooperación a constatar la realidad de nuestro país y a observar directamente nuestros esfuerzos de justicia social, dirigidos por el presidente Petro, orientados a enfrentar la violencia, el narcotráfico y la desigualdad social”, añadió.

Indicó que los hechos que hoy enfrentan a Colombia, varios países de América Latina y el Caribe y otras regiones del mundo “son violatorios del derecho internacional”, por lo tanto “no solo están amenazados nuestra nación y su presidente, sino también la paz mundial”.

Agradeció las expresiones de solidaridad y apoyo que ha recibido el Gobierno colombiano e invitó a “la movilización de los pueblos del mundo en defensa de la vida, la democracia, la soberanía y el respeto a la autodeterminación”.

“Al pueblo colombiano le decimos: como hijos de Bolívar y de la sangre que hemos derramado por la libertad, respaldamos al presidente Gustavo Petro y defendemos la soberanía nacional y la decisión popular expresada en las urnas para hacer de Colombia la Potencia Mundial de la Vida y el País de la Belleza”, concluyó.