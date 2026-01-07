El Ministerio de Justicia afirmó este miércoles que no tiene conocimiento de ningún proceso judicial en Estados Unidos contra el presidente Gustavo Petro, tras versiones difundidas por sectores de la oposición.

Así lo señaló el ministro encargado, Andrés Idárraga, en una entrevista radial que ofreció en medio de la tensión política que se vive en el país y el debate sobre las relaciones bilaterales con Washington.

Durante su diálogo con ‘W Radio’, el ministro (e) Idárraga fue enfático al señalar que el Gobierno colombiano no ha sido notificado de ninguna investigación, acusación formal o solicitud judicial en cortes de Estados Unidos contra el presidente Petro, que de alguna forma justifique los señalamientos y afirmaciones que han lanzado algunos congresistas.

“De ninguna manera tenemos conocimiento de algún proceso aperturado o de alguna solicitud a alguna corte en EE. UU. que amerite algo contra el presidente o que permita legitimar que una autoridad americana se llevara al presidente de los colombianos”, afirmó el ministro encargado.

En este mismo sentido, Idárraga explicó que una eventual inclusión en listas administrativas, como restricciones de visa, no equivale a un proceso penal ni a una acusación judicial formal en ese país.

El pronunciamiento del minjusticia encargado se dio luego de declaraciones de varios congresistas que sugirieron que Estados Unidos debería actuar contra el mandatario colombiano, en comparación con el caso del expresidente venezolano Nicolás Maduro.

Ante esto, Idárraga confirmó que presentó una denuncia penal —a la que se sumaron otros jefes de carteras y congresistas— por considerar que ese tipo de afirmaciones puede poner en riesgo la democracia y la institucionalidad del país.

“El futuro de la denuncia penal (…) lo tiene que determinar la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia”, indicó, al rechazar que se normalicen señalamientos que, según dijo, podrían afectar el sistema democrático en la antesala de elecciones legislativas y presidenciales.

Frente a los señalamientos de que estas denuncias afectarían la libertad de expresión, el ministro recordó que la Corte Suprema ha establecido límites claros, especialmente para funcionarios públicos.

Según Idárraga, existen expresiones que “van más allá de solamente opiniones políticas” y que, en este caso, podrían “poner en riesgo la existencia del Estado”, razón por la cual decidieron acudir a la vía judicial.

La cooperación antidrogas con Estados Unidos se mantiene

En medio de la controversia política, el minjusticia (e) también aseguró que la cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico no se ha suspendido.

“No hemos roto en ningún momento los canales de comunicación (…) con el Consejo Nacional de Seguridad”, afirmó, al destacar acciones conjuntas en la lucha contra el fentanilo y la reactivación de la aspersión con drones, equipos del Gobierno estadounidense que estaban detenidos desde 2016.

Idárraga precisó que Colombia y Estados Unidos comparten un problema común frente al narcotráfico y que la coordinación bilateral sigue siendo necesaria, más allá de las diferencias políticas.

Críticas por falta de respaldo institucional

Finalmente, el ministro calificó como “desafortunado” el silencio de las altas cortes y del Congreso frente a las tensiones recientes con Estados Unidos, luego de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, criticara la falta de pronunciamientos institucionales.

“Yo espero una postura institucional de todas las ramas del poder público (…) que demuestre que estamos de acuerdo en que en Colombia la tradición democrática se tiene que respetar”, señaló Idárraga.