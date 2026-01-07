Cinco policías fueron secuestrados en la mañana de este martes 6 de enero en la vía que comunica a Cúcuta con Tibú, en el departamento de Norte de Santander, luego de que el vehículo en el que se desplazaban fuera detenido en un retén ilegal instalado por un grupo armado en el sector de La Llana, una zona de alta complejidad en materia de orden público.

Lea más: Secuestran a cinco policías en la vía Cúcuta–Tibú en Norte de Santander

De acuerdo con información confirmada por las autoridades, los uniformados viajaban en un bus de servicio público y vestían de civil, tras finalizar su periodo de vacaciones de fin de año. El desplazamiento se realizaba desde la capital nortesantandereana hacia Tibú, donde los policías estaban adscritos a distintas unidades operativas del departamento.

Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en entrevista con Caracol Radio, las autoridades confirmaron que los cinco policías están con vida y que se adelantan todas las acciones humanitarias y operativas para lograr su pronta liberación.

Asimismo, manifestó que el grupo que “estaría detras de esto, sería el cartel del narcotráfico del ELN”, bajo una modalidad que evidencia la compleja situación de orden público en esta zona del país. Por esta razón, explicó que en Norte de Santander se han “desplegado más de 11.000 uniformados” y se revisó el plan el 30 de diciembre y se dispusieron otras acciones que era brindar todas la capacidades “para que nuestros uniformados estuvieran seguros”.

Sánchez precisó que los policías se movilizaban fuera de servicio, tras finalizar su periodo de vacaciones de fin de año, cuando el bus en el que viajaban fue detenido en un retén ilegal. Durante la revisión, los hombres armados los secuestraron.

Por otro lado, indicó que con este caso “ya son 14 los uniformados secuestrados, sietes por parte del cartel del ELN y sietes por el cartel de alias Iván Mordisco y practicamente todos han sido secuestrados mientras estaban de permisos, mientras viajaban a visitar a sus familias y no por otra razón”.

Ademas, aseguró que el Gobierno mantiene contacto permanente con organismos humanitarios internacionales y con las familias “para que estén tranquilas y sepan que no están solas, es una tragedia, sí, pero que van a regresar vivos”.

El ministro de Defensa reiteró que el Gobierno mantiene una ofensiva prioritaria en dos regiones estratégicas del país: el Catatumbo y el Cauca, una estrategia definida directamente con el presidente de la República. Enfatizó que “eso en ningun momento tiene que ser interferido por las mesas que se están adelantando con el cartel del narcotafico de alias Calarcá, todo lo contrario, debe mostrarse una mayor vigorización del empleo de las fuerzas públicas”.

Sánchez explicó que durante el último año fueron “neutralizados alrededor de 400 integrantes de estos dos grupos criminales que delinquen en el Catatumbo, el ELN y del cartel de alias Calarcá”.

No obstante, reconoció que en zonas como La Palmera y el sector de Filogringo se presentaron limitaciones operativas debido a enfrentamientos entre estos grupos armados, lo que obligó a reforzar el despliegue con capacidades especiales, especialmente antidrones, para garantizar mayor libertad de maniobra a las tropas.

El ministro detalló que actualmente se ha logrado neutralizar el 96 % de los ataques o intentos de ataque con drones, aunque el 4 % restante ha cobrado la vida de miembros de la Fuerza Pública. Por ello, afirmó que ya se incorporaron nuevas capacidades antiaéreas, con las que se espera una acción más contundente en la región.

“El mensaje para todas las fuerzas públicas y el país es: aquí no hay ningún cese al fuego. Aquí lo único que hay es la orden constitucional de emplear toda la fuerza legítima del Estado para desmantelar a estos carteles del narcotráfico”.

Finalmente, Pedro Sánchez reconoció que persisten focos de zozobra en algunas zonas del Catatumbo, pero aclaró que no toda la región se encuentra paralizada. Según explicó, alrededor del 70 % del territorio presenta condiciones de seguridad por debajo del promedio de afectación, con funcionamiento de la actividad económica, movilidad y presencia institucional en municipios como Tibú, El Tarra, El Carmen y La Gabarra.

Aseguró que las operaciones continúan focalizadas en los puntos críticos, mientras avanzan programas como el ‘Pacto por el Catatumbo’, orientados a sustituir economías ilegales y recuperar la tranquilidad de las comunidades.