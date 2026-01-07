Zulma Guzmán Castro, señalada como presunta responsable del asesinato de dos niñas en Colombia, fue recluida en la cárcel de Bronzefield, en el Reino Unido, por orden de una jueza de Londres, mientras se define su situación judicial tras negarse a ser extraditada.

La Fiscalía General de la Nación confirmó que Guzmán se encuentra bajo custodia en el Reino Unido, luego de recibir el alta médica y comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster. Tras esa audiencia, una jueza ordenó su traslado a la prisión de Bronzefield, donde permanecerá de manera preventiva.

La mujer es requerida por Colombia mediante una circular roja de Interpol, dentro de un proceso penal por su presunta responsabilidad en la muerte de dos menores de edad.

¿Cuál es el caso en el que está involucrada Zulma Guzmán?

Los hechos que dieron lugar a la investigación ocurrieron en abril de 2025. De acuerdo con las autoridades, Guzmán Castro habría enviado a dos adolescentes, de 13 y 14 años, un paquete de frambuesas cubiertas de chocolate que contenían talio, un metal pesado altamente tóxico.

Las menores fallecieron días después como consecuencia de la intoxicación. El mismo episodio también habría afectado gravemente a otras dos personas, según los avances del expediente judicial.

Bronzefield, la prisión donde permanece Zulma Guzmán

De acuerdo con información divulgada por ‘Noticias Caracol’, Zulma Guzmán fue trasladada a HMP Bronzefield, una prisión ubicada en Ashford, Middlesex, considerada la cárcel de mujeres más grande de Europa.

Se trata de la única prisión femenina de alta seguridad del Reino Unido administrada de forma privada. Tiene capacidad para más de 500 internas y está destinada a reclusas clasificadas como “Categoría A”, es decir, aquellas consideradas de alto riesgo para la seguridad pública.

El centro penitenciario cuenta con unidades médicas especializadas y áreas de atención en salud mental, además de infraestructura que permite la realización de diligencias judiciales de manera remota.

Zulma Guzmán se negó a la extradición

Durante su comparecencia ante la justicia británica, Zulma Guzmán fue notificada formalmente de la solicitud de extradición presentada por el Gobierno colombiano. No obstante, la acusada se negó a aceptar el traslado voluntario a Colombia.

Ante esta decisión, la jueza de distrito Sarah Turnock ordenó que permanezca privada de la libertad mientras se inicia un proceso formal de extradición. En una próxima audiencia, la defensa deberá exponer los argumentos con los que busca frenar su retorno al país.

En paralelo, la justicia colombiana continúa adelantando actuaciones para evitar la paralización del caso. El Juzgado 69 Penal Municipal con función de Control de Garantías de Bogotá autorizó avanzar en la imputación de cargos.

Mediante un edicto emplazatorio publicado el pasado 16 de diciembre se abrió la puerta a la declaratoria de persona ausente, una figura que permite a la Fiscalía imputar cargos y avanzar hacia el juicio, aun cuando la investigada permanezca fuera del país.