Al menos siete personas fueron asesinadas en dos matanzas perpetradas este martes en los departamentos de Antioquia y Norte de Santander, informaron las autoridades.

La Policía de Antioquia señaló que en ese departamento fueron asesinados cuatro hombres que habían sido secuestrados el pasado 4 de enero y cuyos cadáveres fueron hallados en zonas rurales de los municipios de Amalfi, Vegachí y Remedios.

“Se estableció que dos de las víctimas eran hermanos y un tercero era primo”, dijo el comandante de la Policía de Antioquia, coronel Luis Muñoz.

Según la información, el múltiple crimen al parecer fue cometido por el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país.

La otra matanza ocurrió en Cúcuta, capital de Norte de Santander, en la frontera con Venezuela, donde tres jóvenes fueron asesinados en una trocha que comunica el sector de Cormoranes con el anillo vial de la ciudad.

Según la ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), las víctimas, cuyas identidades no han sido establecidas, fueron atacadas a tiros “por hombres armados que se movilizaban en motocicletas”.