Cinco policías fueron secuestrados en la mañana de este martes en la vía que comunica a Cúcuta con Tibú, en el departamento de Norte de Santander, luego de que el vehículo en el que se desplazaban fuera detenido en un retén ilegal instalado por un grupo armado en el sector de La Llana, una zona de alta complejidad en materia de orden público.

De acuerdo con información confirmada por las autoridades, los uniformados viajaban en un bus de servicio público y vestían de civil, tras finalizar su periodo de vacaciones de fin de año. El desplazamiento se realizaba desde la capital nortesantandereana hacia Tibú, donde los policías estaban adscritos a distintas unidades operativas del departamento.

Durante el trayecto, hombres armados que operan en la región del Catatumbo, presuntamente integrantes del ELN, instalaron un retén ilegal y detuvieron el vehículo para realizar verificaciones a los pasajeros.

Tras constatar que entre los viajeros se encontraban miembros activos de la Policía Nacional, los sujetos armados retuvieron inicialmente a varios de ellos y posteriormente se los llevaron con rumbo desconocido.

Un reporte preliminar señaló en un primer momento el posible secuestro de tres policías adscritos a las estaciones de Petrólea, Campo Dos y Tres Bocas, quienes regresaban a sus unidades tras culminar el segundo ciclo del permiso navideño.

Sin embargo, con el avance de las verificaciones oficiales, se confirmó que el secuestro de policías involucró en total a cinco uniformados, pertenecientes a distintas dependencias del departamento.

A esta hora, las autoridades adelantan labores de verificación y consolidación de información para esclarecer las circunstancias exactas del secuestro y activar los protocolos correspondientes.