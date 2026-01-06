La Cancillería de Colombia envió este lunes 5 de enero una nota de protesta al Gobierno de Estados Unidos luego de las declaraciones del presidente Donald Trump en contra de Gustavo Petro.

El mandatario estadounidense dijo que Colombia está dirigida por un “enfermo” y que no descarta una acción militar en territorio colombiano.

Para el Gobierno colombiano, las palabras de Trump son una intromisión inaceptable en los asuntos internos del país y un ataque directo al jefe de Estado.

Se conoció que precisamente para abordar estos asuntos, este martes se llevará a cabo una reunión entre la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, y el encargado de negocios de Estados Unidos, John McNamara.

La idea del encuentro es hablar sobre la crisis diplomática entre ambos países para sentar posiciones ante los señalamientos del mandatario estadounidense.

Hay que recordar que Colombia, por medio de comunicados conjuntos y declaraciones del mismo presidente Petro, ha rechazado públicamente la intervención de Estados Unidos en Venezuela, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Petro aseguró que los ataques violan el derecho internacional y la soberanía del país vecino. Por esto convocó a reuniones en la ONU y en la OEA.