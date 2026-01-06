La Policía Nacional capturó en Medellín a Amaury Santacruz Rodríguez, alias Amaury, presunto integrante de alto nivel del Clan del Golfo, requerido por la justicia de Estados Unidos por tráfico de drogas y con orden de extradición vigente, informaron las autoridades este martes.

El operativo se realizó en la capital antioqueña y permitió la detención de quien era considerado un objetivo prioritario para las autoridades nacionales e internacionales.

Según la Policía, la captura de alias Amaury representa un golpe estructural a las finanzas y a la capacidad logística del Clan del Golfo.

Santacruz Rodríguez era identificado como un actor clave dentro de la organización criminal, debido a su bajo perfil y a su habilidad para coordinar operaciones sin levantar alertas judiciales.

Pedido de extradición desde Estados Unidos

De acuerdo con el reporte oficial, alias Amaury tiene una orden de captura con fines de extradición emitida por una corte del estado de Texas, en Estados Unidos, por el delito de tráfico de drogas. El Gobierno estadounidense lo requiere por su presunta responsabilidad en el envío de clorhidrato de cocaína hacia ese país.

A la estructura criminal a la que pertenecía se le atribuyen incautaciones de aproximadamente 1,2 toneladas de cocaína en Panamá y 1,3 toneladas en Costa Rica, en operaciones desarrolladas por autoridades de esos países.

El rol de ‘Amaury’ en el Clan del Golfo

Las investigaciones indican que alias Amaury no solo coordinaba la logística de salida de la droga desde las costas colombianas, sino que también gestionaba los contactos con redes ilegales transnacionales.

Su función era asegurar que los cargamentos llegaran a territorio norteamericano a través de distintas rutas del narcotráfico.

Por esa capacidad operativa y de articulación internacional, el capturado era considerado un eslabón estratégico dentro del Clan del Golfo y una prioridad para los organismos de cooperación judicial.