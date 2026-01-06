Un ataque perpetrado contra la Policía en el municipio de Cartagena del Chairá, en Caquetá, dejó como saldo dos uniformados muertos y otros dos más heridos.

El atentado ocurrió en la noche de este lunes en la población caqueteña en momentos en que los policías adelantaban actividades de control y verificación. De acuerdo con el reporte de las autoridades, los uniformados fueron atacados mediante ráfagas de fusil por presuntos integrantes del frente Rodrigo Cadete del Estado Mayor de Bloques y Frente de alias Calarcá.

Los uniformados fallecidos fueron identificados como el subintendente Luis Alfonso Flórez y el patrullero Rusbel Alexander Lesmes, según han revelado medios locales.

Asimismo, resultaron heridos el intendente Jhorjan Fabián Márquez y el subintendente John Taborda, quienes fueron trasladados vía aérea hacia la clínica Medilaser de Florencia debido a la gravedad de las lesiones.

Las autoridades adelantan las respectivas verificaciones e investigaciones para dar con los responsables de este hecho. Recordaron que el 22 de diciembre de 2025 fue emitida una alerta de inteligencia sobre este municipio advirtiendo intenciones de afectación a la Fuerza Pública por parte de las estructuras criminales de alias Calarcá.