Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado 69 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá publicó un edicto emplazatorio mediante el cual notificó a Zulma Guzmán Castro sobre la investigación en su contra por el homicidio mediante envenenamiento con talio de dos adolescentes en Bogotá en abril de 2025.

La orden de emitir un edicto fue proferida durante una audiencia preliminar de emplazamiento realizada el 16 de diciembre de 2025. En dicha diligencia, el togado dispuso la aplicación del artículo 127 del Código de Procedimiento Penal y decidió emplazar formalmente a Zulma Guzmán Castro, indiciada por el delito de homicidio.

La investigación es adelantada por la Fiscalía No. 100 Especializada de la Unidad de Vida e Integridad Personal, bajo la dirección de la fiscal Elsa Cristina Reyes Hernández.

El 17 de diciembre, un día después de la mencionada audiencia preliminar de emplazamiento, se conoció la detención de Zulma Guzmán en Londres tras ser rescatada del río Támesis, cerca del Puente de Battersea.

El pasado viernes 2 de enero de 2026 se llevó a cabo la primera audiencia del caso contra Guzmán, durante la cual la fiscal encargada dio a conocer que la mujer de 54 años tiene dos pasaportes y que salió del país el 13 de abril del 2025 con rumbo a Argentina.

“Se solicitó mediante el procedimiento de búsqueda selectiva en base de datos la información sobre el pasaporte de la señora Zulma. Se estableció que cuenta con dos pasaportes”, dijo la fiscal en la audiencia.

Cortesía

Su salida el 13 de abril del país significa que se fue de Colombia apenas 10 días después de la muerte de las menores de 13 y 14 años por envenenamiento.

Agregó la delegada de la Fiscalía durante la audiencia que “La información fue borrada de los sistemas, toda la información de la señora Zulma, y no ha sido posible recuperarla por parte de los investigadores”, agregó la fiscal.

Señalada de envenenar a menores en Bogotá

El caso por el que se le señala a Guzmán y que estremeció al país ocurrió el pasado 5 de abril cuando tres adolescentes y el hermano mayor de una de ellas, de 21 años, fueron ingresados en una clínica de Bogotá con síntomas de intoxicación tras ingerir alimentos en casa de la familia De Bedout, en un barrio acomodado de la capital, donde las menores se habían reunido para pasar el día y hacer galletas.

Inés de Bedout, de 14 años, y Emilia Forero, de 13, murieron horas después de ingerir dos frambuesas envenenadas con talio.

Mientras que un joven de 21 años, hermano de Inés, y la tercera adolescente sobrevivieron, pero continúan en tratamiento médico por los graves daños que sufrieron en su organismo.

Descubrir el agente causante del envenenamiento y la forma como fue ingerido tardó varias semanas, hasta que exámenes de laboratorio concluyeron que la sustancia usada fue talio, un metal altamente tóxico usado en la fabricación de dispositivos electrónicos y que es inodoro e insípido, según la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades de Estados Unidos (ATSDR, sigla en inglés).

Frambuesas envenenadas

Ese hallazgo permitió a la Fiscalía descubrir que el veneno estaba en un tarro de frambuesas con chocolate consumidas por las víctimas, con lo cual la investigación se orientó a descubrir cómo se produjo la contaminación del producto.

Con base en el testimonio del mensajero que entregó las frambuesas con chocolate en casa de los De Bedout como un supuesto obsequio, los investigadores rastrearon su origen y descubrieron que Guzmán Castro compró dos tarros del producto el 25 y 26 de marzo, diez días antes.

La investigación también permitió establecer que Zulma Guzmán Castro es una vieja conocida de Juan De Bedout, padre de una de las menores fallecidas.

La mujer participó hace unos años en un ‘reality show’ de emprendedores en el que se presentó como fundadora de Car B, una plataforma de alquiler de automóviles eléctricos por horas.

Las investigaciones apuntan a que el envenenamiento al parecer fue cometido por venganza, cuyos motivos se desconocen, contra Juan De Bedout, empresario del sector financiero y padre de una de las adolescentes muertas y del joven de 21 años que sobrevivió al veneno aunque con graves secuelas.