Aunque el Gobierno nacional esperaba que Zulma Guzmán Castro, la empresaria colombiana señalada de la muerte de dos menores por envenenamiento con talio, fuera extraditada por Reino Unido al territorio nacional antes de que finalizara el 2025, esto no será posible, según reveló la Fiscalía General de la Nación.

Como se sabe, las autoridades colombianas pidieron a ese país extraditar a la mujer para que responda por las acusaciones en su contra realizadas por la Fiscalía General de la Nación sobre el supuesto suministro deframbuesas cubiertas de chocolate–contaminadas con talio– a las adolescentes de 13 y 14, quienes fallecieron horas después en centros médicos de la ciudad de Bogotápor envenenamiento con la sustancia toxica.

Sin embargo, este lunes 29 de diciembre, la delegada para la seguridad Territorial del ente acusador, Deicy Jaramillo, dio unas declaraciones ante la prensa para explicar en qué va el proceso. Reveló que este se encuentra detenido por el delicado estado de salud de Zulma Guzmán, quien se encuentra internada en una clínica en Reino Unido.

“Ya fue incluida en circular roja, en este momento está en un hospital porque tiene problemas de salud bastante graves y el Reino Unido la protege durante el tiempo que dure su permanencia en el hospital por un periodo determinado”, indicó.

Añadió que desde Colombia ya se enviaron “todas las diligencias a través del Ministerio apostilladas y estamos esperando la contestación del Reino Unido. Por supuesto la investigación avanza en actividades investigativas y en todo lo que tiene que ver con la persona y su perfil”.

Vale recordar que el pasado 16 de diciembre las autoridades de Londres rescataron a Guzmán Castro del río Támesis, al parecer, en un intento de atentar contra su vida.

El gobierno colombiano ya tiene identificado el hospital universitario del sur de Londres donde permanece internada la empresaria. Según información revelada por El Tiempo, el centro médico se encuentra a unos 20 minutos del punto donde la mujer fue rescatada, lo que provocó que su detención se diera bajo la Ley de Salud Mental del Reino Unido.