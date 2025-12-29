La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá reportó la captura de un hombre señalado de haber atacado con arma blanca a seis personas en un establecimiento comercial de Medellín.

Lea: Cárcel para acusado de asesinar a teniente coronel del Ejército en Popayán

El hecho de intolerancia se registró hacia las 6:30 de la mañana de este domingo 28 de diciembre, en la carrera 105F #61A-11 del barrio Santa Margarita, situado en la comuna Robledo.

Según versiones entregadas por testigos a las autoridades, las víctimas participaban en una reunión familiar cuando fueron agredidas.

Lea: Niña de cuatro años murió tras caer de un caballo en un restaurante campestre

Hasta el establecimiento llegó un hombre, en aparente estado de embriaguez, y sin mediar palabras atacó con arma blanca a las personas que se encontraban departiendo, logrando herir a seis de ellas.

Las víctimas fueron identificadas como Mariana Saldarriaga Múnera, de 29 años; Jonathan Arango Álvarez, de 32; Juan Camilo Paniagua Zapata, de 34; Luis Alfonso Molina Zapata, de 78; Néstor Esteban Martínez Sucerquia, de 31; y Julián Pérez Ortiz, de 33.

Lea: Cayó falso tramitador bancario en Tolima por estafas millonarias: se habría quedado con más de $ 240 millones en créditos

Varias personas que presenciaron el ataque intervinieron para detener al agresor, mientras que los lesionados lanzaban gritos de auxilio.

Las seis personas, que recibieron puñaladas en diferentes partes del cuerpo, fueron llevados a la Unidad Intermedia de La Aurora, donde los médicos confirmaron que sus heridas por fortuna no son graves.

Lea: Tragedia marítima en el Pacífico deja cuatro víctimas fatales, entre ellas dos menores de edad

Por su parte, el atacante, identificado como Yaifer Murray Quinto, fue capturado en una rápida reacción de la Policía.

“Se presentó un caso que nos obliga a alzar la voz. Fuimos alertados sobre una riña en medio de una celebración familiar. Al llegar al lugar, nuestras patrullas encontraron varias personas lesionadas. Por eso insistimos en el llamado al uso moderado del licor, a la resolución pacífica de los conflictos y al respeto por la vida”, señaló el brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.