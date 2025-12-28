Un juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre acusado de asesinar en noviembre pasado en Popayán a un teniente coronel del Ejército, informó este domingo la Fiscalía.

Lea: Precandidatos de la Gran Consulta ven con recelo una eventual Constituyente: “El problema es la incapacidad de gobernar”

La decisión judicial afecta a Jean Pool Sánchez Gómez, señalado como el responsable de asesinar a tiros al teniente coronel Rafael Granados, perteneciente a la Brigada contra el Narcotráfico No.3, cuando se dirigía a su vivienda en Popayán, capital del Cauca.

Ejército Nacional Teniente coronel del Ejército Rafael Granados, asesinado en Popayán.

Una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Cauca le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Sánchez no aceptó los cargos y, por disposición de un juez penal de control de garantías, deberá cumplir la medida en prisión. El crimen fue perpetrado el pasado 27 de noviembre en una vía de Popayán.

Según la investigación, el oficial conducía su vehículo cuando fue atacado por Sánchez, quien se desplazaba en una motocicleta junto a otra persona.

Lea: Cayó falso tramitador bancario en Tolima por estafas millonarias: se habría quedado con más de $ 240 millones en créditos

El ente acusador señaló que el procesado supuestamente esperó al teniente coronel en un establecimiento comercial y, posteriormente, lo siguió para interceptarlo y dispararle.

Asimismo, la Fiscalía presentó evidencias de la ruta de escape: Sánchez descendió de la motocicleta, se deshizo de un buzo y el casco, y finalmente tomó un autobús interdepartamental con destino a El Bordo (Cauca).

Sánchez fue capturado en Jamundí (Valle del Cauca) por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI, de la Fiscalía), con apoyo de la Policía y el Ejército.

Las autoridades también investigan si el ataque está relacionado con la labor del oficial en la lucha antinarcóticos, dada la alta presencia de grupos armados y economías ilegales en el departamento del Cauca.