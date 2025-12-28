Los precandidatos presidenciales que se medirán en la Gran Consulta por Colombia se sumaron a las voces de rechazo por la inscripción del comité recolector de firmas para la convocatoria de una eventual Asamblea Nacional Constituyente por parte del Gobierno nacional.

“En plena época electoral, cuando Colombia necesita reglas claras y estabilidad democrática, el presidente Gustavo Petro ha vuelto a plantear la idea de una Asamblea Constituyente. Desde La Gran Consulta por Colombia consideramos necesario fijar una posición clara y responsable“, aseguraron los precandidatos a través de un comunicado.

Destacaron los logros que se ganaron con la Constituyente de 1991 en la que participaron distintos dirigentes de diferentes orillas políticas “incluido el movimiento al que perteneció el hoy presidente”

“La Constitución de 1991 es el mayor acuerdo democrático de nuestra historia reciente. Fue el resultado de un amplio pacto político y social que permitió ampliar derechos, fortalecer la participación y abrir el camino para que actores armados dejaran las armas y se incorporaran a la democracia”, apuntaron.

Por ello, criticaron los pasos que viene dando el Gobierno Petro en cabeza del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, que el pasado 26 de diciembre inscribió ante la Registraduría el comité promotor de firmas para la eventual convocatoria de la asamblea.

“Resulta paradójico y preocupante que quien en campaña aseguró que no promovería una Constituyente, hoy reabra ese debate. Todo mandatario tiene una obligación básica: respetar, hacer cumplir y profundizar la Constitución, no usarla como excusa ante la falta de acuerdos o resultados”, cuestionaron.

Los miembros de la Gran Consulta por Colombia –Mauricio Cárdenas, David Luna, Vicky Dávila, Paloma Valencia, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo y Aníbal Gaviria- hicieron énfasis en que la Constitución del 91 “ofrece herramientas suficientes para avanzar en justicia social y reformas profundas”.

“Cuando un gobierno no logra consensos dentro de ese marco, el problema no es la Carta Política, sino la incapacidad de gobernar con todas las fuerzas de la sociedad”, agregaron.

El cuestionamiento de los siete precandidatos gira en torno, también, a que se plantee un evento como este en el marco de un proceso electoral, pues ”no es un debate sincero: es una maniobra que polariza, debilita las instituciones y genera incertidumbre, cuyos costos siempre los termina pagando la ciudadanía”.