El abogado y candidato presidencial Abelardo De La Espriella cuestionó con dureza la decisión del Gobierno del presidente Gustavo Petro de suspender el programa Crédito-Beca de Colfuturo, al considerar que la medida afecta directamente “a miles de jóvenes colombianos y compromete el futuro educativo, productivo y científico del país”.

El pronunciamiento se conoció tras la publicación de un informe en el que estudiantes y sectores académicos alertaron sobre las consecuencias de la eliminación del programa, no solo para los beneficiarios directos, sino también para la formación de talento humano de alto nivel que requiere Colombia para competir a nivel internacional.

De acuerdo con María José Castañeda Rojas, presidenta nacional de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (ACRES), a partir de 2026 Colfuturo comenzará a operar de manera independiente, p”or lo que la cohorte 2025 será la última en recibir recursos del Estado".

En este sentido, De La Espriella calificó la decisión como una “nueva traición del Gobierno a la juventud” y la comparó con los recientes cuestionamientos al manejo del Icetex.

“No conformes con darle la espalda a los estudiantes del Icetex, ahora anuncian el final del Crédito-Beca de Colfuturo y destrozan el sueño de quienes buscan oportunidades educativas en el exterior”, afirmó.

El candidato sostuvo que mientras se desmontan programas de formación de alto nivel, los recursos públicos han sido mal administrados, dejando sin respaldo a miles de jóvenes que planearon su futuro con base en políticas de Estado que, según él, hoy se desmontan sin alternativas claras.

Ante este escenario, De La Espriella anunció que, de llegar a la Presidencia de la República, restablecerá la financiación de las becas y del Icetex mediante un nuevo modelo de créditos educativos que calificó como justo y sostenible. Su propuesta contempla créditos con una tasa del 2 % anual, a diez años, y con un período de gracia de un año tras la culminación de los estudios.

“La educación de los jóvenes no es un privilegio ni un gasto, es una inversión en el futuro de Colombia”, agregó.