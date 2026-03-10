Y si gana la derecha, también, pues no veo otro lugar con mejores opciones que Colombia, donde uno pueda defenderse sin muchas dificultades. Abordo este tema a raíz de las declaraciones del cantante y compositor de música vallenata, Miguel Morales, que en días pasados manifestó públicamente su inconformidad con el actual gobierno. Lamento su decisión, pues este personaje es muy querido por el pueblo colombiano, por su valioso aporte al folclor vallenato, al preferir irse para España a pasar sus últimos años de vida, donde en el invierno se le congela su mandíbula y en verano se le derrite la lengua.

Tampoco podrá componer son facilidad sus canciones como lo haría en Valledupar, o en la zona de influencia de la Sierra Nevada de Santa Marta, que cubre los departamentos de Guajira, Cesar y Magdalena, donde los vientos frescos de las altas montañas, al atardecer cubren la región con su perfume natural de los robles amarillos como una primavera de flores bañada por más de 35 ríos, haciendo de esta zona la única del mundo donde viven más 1.000 compositores de la mejor música de la tierra. Son poesías con acordeón. Música que baja del cielo y que transportan los ángeles para el deleite de un pueblo aturdido por la felicidad.

Muchos lectores han opinado que sería un error irse del país, pues el resto del planeta está peor. Sin embargo, hay otros caminos, por ejemplo: Corea del Norte, China, Rusia, Afganistán, Israel, Siria o Irán. En América, Estados Unidos, México, Nicaragua, Cuba, Ecuador, Perú, Argentina y Venezuela. Este último, único país que le convino la invasión gringa que se llevó a Maduro, diseñada con el apoyo de los hermanos Rodríguez. Sin embargo, si eres joven, aguerrido y aventurero puedes viajar al estrecho de Ormuz, una ruta comercial que conecta a Asia y Europa por donde pasa el petróleo de los países del Golfo Pérsico (20 millones de barriles de petróleo/día), con la mayor oferta de empleos que ofrece la Guardia Revolucionaria de Irán, para vigilar el paso de los barcos petroleros. Te ofrecen buen sueldo en dólares y una millonaria póliza de vida; y en caso de muerte, te regresan a Colombia envuelto en la bandera de ambos países.

De todos modos, hay que tener en cuenta la conformación del nuevo Congreso de la República y el resultado de la Gran consulta presidencial por Colombia, y que seguramente marcará la ruta definitiva en la batalla del próximo 31 de mayo.

No voy a llorar, como dice la famosa canción de Miguel Morales, interpretada con la agrupación Los diablitos.

@FcuelloDuarte