Un juez envió a prisión a Héctor Javier Martínez, acusado de operar como falso tramitador bancario y de cometer múltiples estafas entre 2022 y 2023 en el departamento del Tolima, principalmente en Ibagué, según informó la Fiscalía General de la Nación.

Así operaba el falso tramitador bancario

De acuerdo con la investigación, Martínez se presentaba ante sus víctimas como un supuesto gestor con contactos directos en entidades financieras y acceso privilegiado a créditos de alto monto. Con ese argumento, generaba confianza y convencía a los ciudadanos de seguir sus indicaciones para acceder a préstamos.

El falso tramitador bancario aseguraba que, para mejorar el puntaje crediticio, era necesario adquirir bienes como celulares, televisores e incluso vehículos, utilizando tarjetas de crédito y débito. Todo hacía parte de una estrategia para obtener la aprobación de los préstamos.

Créditos aprobados que nunca llegaron a su destino

Uno de los casos documentados corresponde a un ciudadano que buscaba un crédito de 30 millones de pesos para comprar un vehículo usado, tras quedar desempleado. Según las autoridades, Martínez lo persuadió para adquirir un vehículo nuevo, prometiendo gestionar un crédito mayor gracias a sus supuestos contactos bancarios.

A través de una aplicación financiera, el préstamo fue aprobado por 40 millones de pesos. Sin embargo, el dinero no fue consignado al concesionario ni se realizó el pago correspondiente. La Fiscalía indicó que los recursos fueron apropiados de manera ilegal por el presunto estafador.

Estafas superarían los 240 millones de pesos

Las autoridades establecieron que este no fue un hecho aislado. Otros casos con un patrón similar hacen parte del expediente, lo que permite estimar que el monto total de las estafas atribuidas al falso tramitador bancario supera los 240 millones de pesos.

La investigación continúa para determinar si existen más víctimas en Bogotá u otras ciudades del país, que habrían sido afectadas por el mismo modus operandi.

A Martínez se le imputaron los delitos de estafa agravada y estafa, cargos que no aceptó. Un juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, teniendo en cuenta que actualmente ya se encuentra privado de la libertad por otros procesos penales.