Una tragedia marítima en el Pacífico colombiano se registró este domingo 28 de diciembre, cuando una lancha de transporte de pasajeros naufragó en aguas del litoral caucano, causando la muerte de cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, y dejando a decenas de ocupantes a la deriva durante varias horas.

De acuerdo con lo que se conoció, la embarcación realizaba un trayecto habitual entre Buenaventura, en el Valle del Cauca, y el municipio de Timbiquí, en el Cauca. El viaje había comenzado en horas de la mañana y transportaba cerca de 40 personas.

Durante el recorrido, el clima adverso complicó la navegación. En un punto del trayecto, en el sector conocido como Ají, la lancha perdió estabilidad y terminó volcada en el mar, desencadenando una situación crítica para quienes iban a bordo.

Tras el accidente, los ocupantes permanecieron flotando en el agua por un tiempo prolongado, mientras esperaban la llegada de ayuda. En redes sociales circularon videos que mostraron la desesperación de los sobrevivientes en medio de la emergencia.

Finalmente, 36 personas lograron ser rescatadas y fueron trasladadas a centros médicos de Buenaventura, donde recibieron atención preventiva por hipotermia y otras afectaciones asociadas al naufragio.

La tragedia dejó cuatro fallecidos

Las autoridades confirmaron que el siniestro dejó cuatro personas fallecidas, incluidos dos menores de edad. Los cuerpos fueron trasladados tanto a Buenaventura como a Timbiquí, para los procedimientos correspondientes.

El operativo fue liderado por organismos de socorro, que desplegaron cinco embarcaciones para las labores de búsqueda y rescate, en condiciones marítimas complejas.