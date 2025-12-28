Tres presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron capturados y un menor de edad fue aprehendido durante un operativo conjunto adelantado por el Ejército Nacional y la Policía en distintos sectores de Puerto Berrío, en el Magdalena Medio antioqueño.

Las acciones se desarrollaron mediante cinco diligencias de allanamiento y registro ejecutadas por tropas de la Décima Cuarta Brigada, que permitieron la captura de dos hombres con orden judicial vigente y un tercero en flagrancia.

Los procedimientos se concentraron en el barrio Los Naranjos y en la vereda Grecia, zonas donde, según inteligencia militar, operaba una estructura delincuencial conocida como ‘Los Porteños’, al servicio del ‘Clan del Golfo’.

El comandante del Batallón de Ingenieros Ferroviarios N.° 56, teniente coronel Germán René Martínez Campos, explicó que el resultado impacta directamente a este componente criminal que actúa en la jurisdicción.

“Realizaron tres capturas por orden judicial y la aprehensión de un menor de edad en el barrio Los Naranjos y la Vereda Grecia, en el municipio de Puerto Berrío. Estas capturas se realizan afectando directamente la estructura pacificadora del Samaná del Clan del Golfo, directamente, el componente criminal focalizado, ‘Los Porteños’, que delinquen dentro de nuestra jurisdicción”, indicó.

De acuerdo con las investigaciones, los capturados estarían involucrados en actividades de tráfico de estupefacientes y homicidios selectivos en diferentes sectores del municipio. Además, presentan antecedentes judiciales por delitos como extorsión, amenazas, porte ilegal de armas y concierto para delinquir agravado.

Las autoridades señalaron que este resultado se suma a una ofensiva sostenida contra el Clan del Golfo, que en lo corrido del año ha dejado más de 90 presuntos integrantes capturados a nivel regional.

Durante los allanamientos fueron incautadas armas de fuego, munición, estupefacientes y equipos de comunicación. Entre los elementos figuran una pistola calibre 9 milímetros, una escopeta, un arma artesanal, 35 cartuchos, proveedores, teléfonos celulares y un radio de comunicaciones.

Todo el material quedó a disposición de las autoridades judiciales como parte del proceso investigativo.

Los adultos capturados deberán responder ante la justicia por los delitos relacionados con armas de fuego, estupefacientes y concierto para delinquir. En el caso del menor de edad, fue puesto a disposición de las autoridades competentes conforme a la normativa vigente.