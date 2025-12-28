Una nueva controversia política se abrió alrededor de los viajes internacionales del presidente Gustavo Petro luego de que la senadora María Fernanda Cabal realizara una nueva denuncia pública en su contra en la que aseguró que, hasta noviembre, estos desplazamientos habrían representado un gasto superior a los $20.000 millones con cargo a recursos públicos.

Según la información compartida por la congresista, los datos corresponden a registros oficiales del Gobierno y consolidan los costos asociados a más de 58 viajes internacionales realizados por el jefe de Estado durante su mandato.

Cabal sostuvo que el monto total equivale a más de dos millones de dólares y que los desplazamientos se habrían mantenido con una frecuencia promedio superior a un viaje cada tres semanas.

El balance divulgado agrupa gastos relacionados con alojamiento, transporte y alimentación del presidente, rubros que en conjunto superarían los $22.000 millones. Dentro de ese total, el transporte concentra la mayor parte de los recursos, con una cifra cercana a los $9.000 millones.

A estos valores se suman los costos por combustible del avión presidencial, que, de acuerdo con la denuncia, sobrepasan los $12.000 millones durante el periodo analizado.

Además del componente financiero, la senadora incorporó un apartado sobre la huella ambiental de los viajes internacionales del presidente Petro. Según los datos expuestos, los desplazamientos habrían generado más de 4.200 toneladas de dióxido de carbono.

Vale la pena mencionar que esta no es la primera vez que la senadora María Fernanda Cabal cuestiona públicamente los gastos asociados a los viajes del presidente Gustavo Petro.

En ocasiones anteriores, la congresista ya había divulgado balances sobre el número de vuelos oficiales, costos de desplazamientos específicos y uso de aeronaves del Estado, con base en cifras oficiales, lo que ha mantenido este tema como un punto recurrente de crítica desde la oposición.