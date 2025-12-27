El presidente Gustavo Petro anunció este sábado que realizó importantes cambios en la cúpula de las Fuerzas Militares de cara a la época electoral que se avecina en 2026.

“Frente a los desafíos del 2026, donde la prioridad será la seguridad y la democracia, he decidido realizar unos cambios en la cúpula militar”, indicó el mandatario en su cuenta de X.

La decisión implica que las FF. MM., el Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana recibirán el 2026 con nuevos comandantes generales y segundos comandantes. El jefe de Estado dio a conocer los nombres de los funcionarios que asumirán estos cargos.

El nuevo comandante de las Fuerzas Militares es el general Hugo Alejandro López Barreto, quien llega en reemplazo del almirante Francisco Cubides.

Mientras que al puesto de Jefe de Estado Mayor Conjunto llega el vicealmirante Harry Ernesto Reyna Niño.

Por su parte, el mayor general Royer Gómez Herrera fue nombrado como nuevo comandante del Ejército Nacional, y el mayor general Jaime Alonso Galindo como segundo comandante.

En la Armada Nacional, el almirante Juan Ricardo Rozo Obregón continúa como comandante, con el vicealmirante Orlando Enrique Grisales Franceschi como segundo comandante y jefe de Estado Mayor Naval.

Finalmente, en la Fuerza Aeroespacial Colombiana fue designado el mayor general Carlos Fernando Silva Rueda como comandante, y el mayor general Alfonso Lozano Ariza como segundo comandante y jefe de Estado Mayor.

Petro agradeció el trabajo de los funcionarios que salen de estos cargos y destacó los principales resultados que dieron al país.

“Agradezco el trabajo del almirante Francisco Hernando Cubides Granados, quien estuvo al frente del Comando General desde el 8 de julio de 2024; al señor general Luis Carlos Córdoba Avendaño, quien estuvo al mando de la Fuerza Aeroespacial desde el 18 agosto de 2022; y al señor general Luis Emilio Cardozo Santamaría, quien fue el comandante de nuestro Ejército Nacional desde el 1 de junio de 2024.

Los comandantes salientes estuvieron al frente de grandes operaciones de las Fuerzas Militares, donde destaco la recuperación del corregimiento de El Plateado, Argelia, Cauca. Allí se expulsó a más de un centenar de integrantes de la facción de alias Mordisco, sin causar daño colateral a los más de 8.000 campesinos que habitan ese lugar. Esto ha contribuido en que avancemos en la transformación del territorio hacia la legalidad y liberemos a nuestros campesinos de la esclavitud del narcotráfico", señaló Petro.

Agregó que bajo el liderazgo de estos funcionarios se logró en 2025 “el récord histórico en incautación de cocaína”.

“También incrementaron la ofensiva frente al año anterior en un 27 % y lograron la neutralización de más de 4.400 integrantes de los más peligrosos carteles del narcotráfico. Este año, se incautó la mayor cantidad de armamento durante la última década. También hicieron parte del incremento de los efectivos de la fuerza pública en un 6 % frente a la disminución que hizo Duque de un -11 % y Santos en su último gobierno de -4 %”, añadió.