Este sábado el Cantón Militar Córdova, en Santa Marta, fue escenario de la ceremonia de trasmisión de mando de la Primera División del Ejército Nacional en la que se designó al brigadier general Carlos Enrique Carrasquilla Gómez como nuevo comandante de la unidad.

El acto fue presidido por el señor general Luis Emilio Cardozo Santamaría, comandante del Ejército, quien le dio la bienvenida al general Carrasquilla y le auguró un buen liderazgo respaldado por “su trayectoria, valores y formación académica”.

La Primera División del Ejército cuenta con 12.707 soldados encargados de proteger 5 de los 7 departamentos del Caribe (La Guajira, Cesar, Atlántico, Magdalena, Bolívar) y 4 municipios de Antioquia. Estos militares estuvieron hasta este sábado bajo el mando del brigadier general Jorge Ricardo Hernández Vargas quien ahora continuará su servicio al frente de la Décima Brigada.

Ejército Nacional

Ahora, desde la Décima Brigada, el brigadier general continuará administrando, dirigiendo, coordinando y planificando las operaciones militares con el fin de sostener el combate en los departamentos de Cesar y La Guajira.

Por su parte, el nuevo comandante es oriundo de la ciudad de Medellín, Antioquia. Ingresó a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova el 13 de enero de 1990, donde se graduó como subteniente el dos de diciembre de 1992. El grado de brigadier general lo alcanzó el primero de diciembre del 2021.

Según la institución castrense, el oficial cuenta con maestrías en Ciencias Militares y Estudios de Defensa; “su sólida trayectoria académica garantiza el liderazgo necesario para alcanzar los objetivos de la institución".

Ejército Nacional

“Como nuevo comandante tendrá la misión de continuar con el legado que sus predecesores dejaron y trabajar por el bienestar y seguridad de los habitantes de la Costa Caribe colombiana”, apunta el Ejército.

Con este nombramiento, el Ejército Nacional reafirma “su compromiso con la seguridad y el progreso del norte colombiano, reflejado en la implementación de estrategias clave para proteger a la población civil, fortalecer la gobernabilidad y debilitar las capacidades de los grupos armados ilegales”.