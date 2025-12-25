En medio de la emergencia económica decretada por el Gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro hizo propuesta para intentar cambiar la manera en cómo funciona el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

Lea también: Presidente Petro confirma que comenzó a regir el pago de los recargos nocturnos a partir de las 7:00 p. m.

El mandatario aseguro que pretende que este seguro se cobre a los ciudadanos como un impuesto. En otras palabras, que se fundamenta como una obligación dentro de los recursos del Estado y que no solo sea un mecanismo voluntario.

Para Petro estos impuestos –con los que trae consigo la declaratoria de emergencia económica- deben propender por cerrar la brecha de inequidad en el país pero siguiendo las reglas impuestas por la Corte Constitucional.

“Yo quiero que el Soat, Germán, sea impuesto, y que la capacidad del carro sea más aguda para cobrar el Soat, es decir, las motos y pequeños vehículos disminuyen lo que deben pagar por SOAT y aumentan los cuatro puertas”, le dijo al ministro de Hacienda, Germán Ávila.

Lea también: Nuevo recargo nocturno entra en vigencia este 25 de diciembre, ¿cómo calcularlo?

Así las cosas, quienes pasarían a ser los mayores aportantes a este eventual impuesto serían los propietarios de carros y no los de las motocicletas que son las que más se ven involucradas en accidentes y, por ende, quienes lideran la solicitud de este servicio teniendo en cuenta el funcionamiento actual del seguro.

Nuevas tarifas para el SOAT

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) aumentaría un 5 % para el año entrante, únicamente para motos de bajo cilindraje y taxis. Sin embargo, la tarifa bajaría un 1 % para vehículos familiares, camperos y camionetas.

El proyecto de regulación de la Superintendencia Financiera también indica que el Gobierno va a dejar de estimar el costo de las coberturas médicas del SOAT en salarios mínimos, y a partir de 2026 lo hará con la Unidad de Valor Tributario, que se ajusta únicamente con la inflación.

Lea también: Los cuestionamientos de Petro al programa de becas de Colfuturo: “Cogieron el dinero público para servicios de élite”

De acuerdo a la tabla publicada por la Superfinanciera, en 2026 una moto de entre 100 y 200 cc pagará 224.300 pesos más la contribución a la Adres, es decir, 5% por encima de los 213.300 de 2025.

Respecto a los taxis, microbuses o autos de negocios pagarán un SOAT de entre 183.900 pesos y 230.000 pesos, incrementándose así el 5% frente a este 2025.

“En desarrollo de dicho mandato, la SFC observó que la siniestralidad del ramo disminuyó de acuerdo con la información remitida por las entidades aseguradoras respecto del comportamiento del parque automotor asegurado en el año 2025″, enfatizó la entidad.