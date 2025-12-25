En días pasados Colfuturo, que ofrece la posibilidad a colombianos a estudiar posgrados en el exterior, anunció que el Gobierno nacional había recortado su financiación, ante esto el Ministerio de Ciencias desmintió a la institución y ahora salió Petro a criticar los métodos de la fundación.

“A partir de 2026 enfrentaremos una nueva etapa, que nos exige definir cómo operar en solitario. Para adaptarnos a esta nueva realidad, hemos venido trabajando en el diseño de nuevas condiciones y en la obtención de financiación adicional para el Programa Crédito Beca. En los primeros meses de 2026 anunciaremos públicamente el resultado de estos esfuerzos”, informó la fundación el 23 de diciembre.

Un día después, el 24 de diciembre, el Ministerio de Ciencias indicó que es “absolutamente falso” que el Gobierno haya comunicado a Colfuturo que desmontará el apoyo al programa de crédito-beca.

“El Gobierno nacional continúa con el apoyo a la formación de alto nivel del país (apoyos financieros para maestrías y doctorados). No es cierto que se esté desfinanciando la formación de alto nivel en Colombia. En el 2026 se abrirá una nueva convocatoria que permitirá a los colombianos postularse a apoyos financieros para hacer maestrías y doctorados en el exterior y en el país”, dijeron.

Luego salió el mandatario a cuestionar las cifras de Colfuturo asegurando que los más beneficiados con su programa Crédito-Beca son las personas de estratos más altos, mientras que los de 1, 2 y 3 se ven rezagados.

“Mire lo que ustedes hicieron en Colfuturo administrado por banqueros y organizaciones privadas: cogieron el dinero público para servicios de élite, ¿a cuántos hijos de megarricos ayudaron? Está la tabla del egoísmo social en Colfuturo”, criticó el jefe de Estado.

El presidente dijo que “quienes salen de sus estudios superiores de pregrado deben tener la opción al doctorado y maestría, no de acuerdo a su situación económica, sino a sus méritos. Y claro que los jóvenes de estrato 1, 2 y 3 necesitan preescolar y más educación básica y de pregrado, eso es lo que estamos haciendo”.

El Programa Crédito Beca es una iniciativa de apoyo económico (ofrecida en dólares americanos) para profesionales nacionales con excelencia académica que tienen el deseo de ampliar su trayectoria profesional con estudios de maestría o doctorado en universidades del exterior.

El objetivo del programa es fomentar el retorno del talento humano preparado en el exterior para trabajar en las regiones, la academia y el sector público del país.