Como un regalo adelantado de Navidad, así fueron recibidas las vías recuperadas en la comunidad del barrio San Felipe. Entre abrazos y agradecimiento, el alcalde Alejandro Char puso al servicio medio kilómetro de vías pavimentadas, incluyendo redes de acueducto y alcantarillado, bordillos y andenes nuevos.

El mandatario entregó la carrera 25B entre calles 64 y 68; la calle 72 entre carreras 22D y 23; y la calle 72B entre carreras 23C y 24.

En San Felipe, Gladys Alfonso, expresó su felicidad por las vías que ahora están en óptimas condiciones y le permiten desplazarse de manera más cómoda y segura.

“Estoy contenta por esta vía tan bacana que nos entregó el alcalde Char. Esperamos muchísimo porque esto estaba deteriorado, pero ahora está mejor. Nuestro alcalde es maravilloso, nos ha dado muchas cosas que antes no teníamos y ahora tenemos mejores condiciones para todos”,

Nueva cancha en La Luz

La fiesta también llegó al barrio La Luz, donde el alcalde Char puso al servicio de la comunidad la tradicional cancha Barranquilla, un espacio ubicado en la localidad Suroriente que beneficiará a una población estimada de 23.624 habitantes.

Durante la entrega de este escenario, el alcalde Char destacó que: “Vamos a cuidar este parque, esta cancha. Este es el espacio para que la familia se divierta, para que la gente haga deporte, para que sea un espacio seguro, para que compartan en familia. Lo hemos hecho con mucho esfuerzo; aquí están los impuestos de los barranquilleros invertidos para que sus hijos salgan adelante”.

En detalle, este espacio tiene un área total de 7.608 metros cuadrados, juegos infantiles y cancha de fútbol en arena con medidas de 65 x 96 metros. Además, hay zona biosaludable, plazoletas, senderos y zonas de estancia para actividades sociales y recreativas, andenes y rampas para la accesibilidad inclusiva, zonas verdes, mesas de juego e iluminación LED.