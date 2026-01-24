Una jornada de violencia ha tenido Barranquilla y su área metropolitana este viernes 23 de enero a causa de actos sicariales registrados en distintos puntos y que se han cobrado las vidas de tres hombres.

El caso más reciente se reportó a través de redes sociales desde el municipio de Galapa, en donde la comunidad captó imágenes del atentado que dejó sin vida a un sujeto que se transportaba en un vehículo Suzuki, de placas JGK-185. Este hombre fue identificado como Víctor Hugo Acosta y las versiones lo relacionaron como residente en el municipio de Baranoa.

Testigos manifestaron que todo sucedió a eso de las 6:30 de la tarde entre los sectores de Manga y Tres de Mayo. La víctima se transportaba en el vehículo en mención y fue atacado a tiros por pistoleros en moto, justo en la entrada de una tienda de abarrotes.

Horas antes a ese episodio, en Barranquilla, en el sector comercial de la Intendencia Fluvial, fue acribillado en un restaurante Harold Andrés Romero García, de 39 años de edad.

Es preciso mencionar que hacia la 1:30 p. m., un criminal entró hasta las mesas de uno de los negocios apostados en ese punto y abrió fuego contra la humanidad de Romero García, quien había llegado acompañado y, al parecer, aguardaba por un pedido.

Según testigos, el desconocido disparó y dejó sin vida a su objetivo ante la presencia de varias personas que se encontraban almorzando. En el sitio es común el consumo de pescado en cabrito, plato típico de la zona.

Tras el acto, de acuerdo con las versiones recopiladas, el pistolero se abrió paso entre otros clientes y desapareció. Incluso hubo versiones que se divulgaron en redes sociales que el agresor había entrado por los canales de la Intendencia y por esa misma vía había huido con su cómplice. No obstante, la Policía no se refirió sobre el particular.

Lo que sí establecieron las autoridades fueron las anotaciones judiciales de Romero García: tenía al menos 12 anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral y Acusatorio, SPOA, en su mayoría por tráfico de estupefaciente.

La Policía Metropolitana de Barranquilla manifestó además que en abril de 2019 fue uno de los ocho capturados por su presunta participación en la banda delincuencial ‘Los Sintéticos’, que se dedicaba al procesamiento de droga sintética para expenderla en Barranquilla y Cartagena.

Previo al crimen de Barlovento, en el barrio San Felipe, suroccidente de la capital del Atlántico, fue asesinado hacia las 12:10 del mediodía Sebastián de Jesús Villada Jiménez, de 27 años de edad.

Los hechos ocurrieron cuando la víctima se encontraba dialogando con otra persona en vía pública y un pistolero se acercó para dispararle hasta segarle la vida en el lugar. “Mediante información recolectada en el sector, la víctima se dedicaba al hurto en todas sus modalidades y fue capturado el día 29 de junio de 2025, por el delito de porte de armas de fuego. En el mismo procedimiento resultó lesionado con arma de fuego en la pierna izquierda”, indicó la autoridad.