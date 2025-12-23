El Ministerio de Minas y Energía lanzó una convocatoria para llevar a cabo pruebas piloto en seis categorías que permitan ver cómo y con qué tecnologías se puede usar el hidrógeno de bajas emisiones en distintos ámbitos del país.

La convocatoria está dirigida a grupos de investigación, empresas públicas y privadas, organizaciones sociales, centros de innovación, desarrolladores tecnológicos y talleres especializados, quienes podrán presentar propuestas nuevas, adaptadas o experimentales que aporten conocimiento práctico sobre el potencial del hidrógeno en distintos contextos del territorio nacional.

Cortesía

Durante 20 días calendario, el Ministerio de Minas y Energía recibirá iniciativas orientadas a acelerar el aprendizaje tecnológico, identificar oportunidades de despliegue y fortalecer la construcción de una nueva industria energética en Colombia.

El objetivo es convertir la innovación en evidencia, probar soluciones en condiciones reales y generar insumos técnicos que orienten las decisiones regulatorias, de política pública y de expansión de esta fuente energética, en línea con la transición energética justa.

La convocatoria contempla seis frentes estratégicos entre ellos se incluye su aplicación en sistemas de movilidad como taxis, buses, transporte de carga y soluciones marítimas, fluviales y aéreas, así como su uso en los hogares mediante estufas y calentadores.

También se evaluará su incorporación en procesos industriales de alta demanda energética, donde esta tecnología podría contribuir de manera significativa a la reducción de emisiones.

De igual forma, se analizará el desempeño del hidrógeno en proyectos de generación eléctrica, con especial énfasis en alternativas costo-eficientes para las Zonas No Interconectadas. A esto se suma la evaluación de tecnologías para la producción de hidrógeno y sus derivados, junto con el desarrollo de la infraestructura requerida para su transporte, almacenamiento, reabastecimiento e integración en sistemas híbridos.

Cortesía

Evidencia, participación y visión de largo plazo

Con este llamado público, el Gobierno nacional reafirma su apuesta por una transición energética basada en datos, participación y rigor técnico, e invita a los sectores académico, productivo y social a ser protagonistas en el desarrollo del hidrógeno de bajas emisiones y en la consolidación de una nueva industria energética en el país.

Las propuestas deberán registrarse en la plataforma oficial del Ministerio, junto con la información técnica y operativa requerida.