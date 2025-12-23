Con el objetivo de dar paso a nuevas iniciativas, especialmente de energías renovables, el Ministerio de Minas y Energía lanzó un ultimátum a los proyectos de generación que tienen capacidad de transporte asignada en la red, pero que no avanzan o no se concretarán, para que la liberen de manera voluntaria hasta el próximo 2 de enero.

Lea aquí: Creg moderniza Régimen de Protección al Usuario tras casi 30 años sin cambios

“El objetivo es garantizar el uso eficiente de la infraestructura eléctrica nacional y permitir el ingreso de proyectos que sí puedan desarrollarse”, se lee en el comunicado de la entidad.

Indicó que es fundamental que los representantes de estos proyectos realicen una revisión técnica y regulatoria que les permita acogerse a esta liberación voluntaria sin inconvenientes. Y añade que, de no hacerse, ejecutarán las garantías económicas parcial o total por parte de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) una vez se cumplan las etapas previstas.

Explican que esta regulación establecida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) mediante la Resolución CREG 101 094 de 2025, define en su Capítulo 5 los requisitos, etapas y condiciones para la liberación de la capacidad de transporte asociada a estos proyectos.

“Los operadores que, pudiendo liberar la capacidad, decidan no hacerlo de manera voluntaria, podrán quedar sujetos a la ejecución parcial o total de las garantías de reserva de capacidad de transporte, establecidas en la Resolución CREG 075 de 2021, artículos 31 y 33”.

El Ministerio señaló que estas acciones contribuyen al fortalecimiento de la matriz energética nacional, a la incorporación de energías limpias y al compromiso del Gobierno con una transición energética justa.