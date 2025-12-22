Casi tres décadas después de su expedición, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) avanza en la modernización del Régimen de Protección al Usuario, una normativa constituida en 1997 y que hoy resulta insuficiente frente a un sector marcado por la digitalización, la transición energética y la responsabilidad que las empresas deben asumir en la prestación del servicio y en su relación con los ciudadanos.

La experta comisionada de la Creg, Fanny Guerrero explicó que dentro de los proyectos incluidos en la agenda regulatoria 2025, esta entidad radicó la modernización del régimen de protección de los derechos de los usuarios de los servicios públicos de energía, gas y combustibles líquidos.

“Un régimen con más de 25 años no podía responder a la evolución del sector. Se encontraba desactualizado y no reflejaba los avances ni la modernización del sector energético, ni la nueva visión en la que el usuario pasa a ser el centro de la conversación y asume un rol más activo en la prestación del servicio”, manifestó.

JHONY OLIVARES Fanny Guerrero, experta comisionada de la Creg

Contó que a lo largo de este año se desarrollaron los primeros capítulos de la nueva metodología. En el cual se introdujeron cambios en el cual el usuario tendrá una participación mucho más activa en la prestación del servicio. “Antes, el usuario era pasivo y se limitaba a recibir la factura, mientras que hoy participa en esquemas como las comunidades energéticas, donde puede organizarse con su comunidad, generar energía y vender excedentes”, expresó.

En ese sentido, con la nueva metodología, el nuevo rol implica que el usuario debe estar mejor informado y empoderado, porque podrá tomar decisiones que pueden beneficiarlo tanto en la calidad del servicio como en lo económico.

Puso de ejemplo los hogares que generan energía con paneles solares financiados con recursos públicos, estos reducen el pago por cargos de generación, y en el caso de los que puedan vender los excedentes y reciben ingresos por ello.

Con la actualización del régimen también incorpora figuras como la generación remota para industriales, que les permitirá producir energía en un lugar distinto al de la operación, así como la integración de nuevas tecnologías y fuentes como el hidrógeno, la energía eólica y la solar, reflejando la transformación del sector.

Guerrero y demás funcionarios, pudieron observar durante los talleres, que lo más recurrente por parte de los usuarios, en especial en las zonas dispersas, fue el llamado a mejorar el acceso y la comunicación con las empresas prestadoras del servicio. “Los ciudadanos reclamaron un lenguaje claro, sencillo y pedagógico, así como facturas comprensibles que les permitan ejercer adecuadamente su derecho a reclamar”, señaló.

Con el nuevo régimen no solo se busca fortalecer la protección de los derechos de los usuarios, sino también hacer pedagogía sobre sus deberes, con el fin de regular de manera equilibrada la relación entre empresa y usuario.

A través de talleres de trabajo se involucró no solo a ciudadanos, sino también a personeros, vocales de control y defensores del usuario, así como a empresas, gremios y academia.

En este proceso, surgieron cerca de 400 propuestas provenientes de los distintos actores participantes, en las distintas mesas nacionales y regionales. “Este ejercicio permitió garantizar que la metodología incorporara de manera real la voz de quienes hacen parte de la cadena de prestación del servicio”, indicó.

De acuerdo con la funcionaria en los próximos días se emitirá el primer capítulo del régimen, correspondiente al sector de energía eléctrica. Posteriormente, en el primer trimestre se publicarán los capítulos relacionados con gas y combustibles líquidos.

En cuanto al cronograma, indicó que el primer capítulo del régimen será publicado en la página web de la entidad y sometido a consulta ciudadana, junto con los capítulos de gas y combustibles líquidos. Durante esta etapa se podrán incorporar ajustes y propuestas, como parte del proceso normativo para que la resolución quede en firme.

Ganadores del concurso Gobierno Abierto

Este proceso participativo fue reconocido el pasado 11 de diciembre con el Premio de Gobierno Abierto, en el que la entidad fue nominada y obtuvo el primer lugar en las tres categorías: participación ciudadana, gobernanza y transparencia.

El premio, entregado en el marco de la Semana de Gobierno Abierto, destaca experiencias que pasan del discurso a la práctica como más transparencia, mejor acceso a la información, uso inteligente de la tecnología, rendición de cuentas con sentido y participación ciudadana real.