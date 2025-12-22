El gobernador Eduardo Verano realizó una visita de verificación al Mercado Sazón en Puerto Colombia, una obra que ya se encuentra totalmente terminada y que avanza hacia su etapa de puesta en funcionamiento.

El proyecto se perfila como un nuevo eje para el fortalecimiento del turismo gastronómico, el emprendimiento local y la reactivación de la economía popular en el municipio y en la zona costera del departamento.

El gobernador Verano resaltó que el Mercado Sazón hace parte de una estrategia integral de transformación turística para Puerto Colombia.

“Aquí hemos invertido $25.000 millones para crear uno de los complejos gastronómicos y turísticos más importantes del departamento”, afirmó Verano.

Añadió que el mercado complementa el Muelle 1888 y la Plaza, al ofrecer una propuesta más popular, diversa y accesible, que pone en valor la gastronomía tradicional del Atlántico en un entorno organizado y de alta calidad.

Durante el recorrido, el mandatario constató que la infraestructura cumple con las condiciones técnicas y operativas previstas, al tiempo que conoció el estado del proceso de comercialización de los locales, clave para su apertura progresiva. El mercado entra ahora en la fase de activación económica, con un alto interés por parte de emprendedores y comerciantes locales.

El gerente de Plazas y Parques de la Gobernación del Atlántico, Jorge Ávila, explicó que la obra fue entregada en óptimas condiciones y que el principal desafío es su operación.

Señaló también que ya existe un grupo significativo de locatarios comprometidos con el proyecto, quienes ven en el Mercado Sazón una oportunidad para consolidar un nuevo espacio de turismo y emprendimiento en Puerto Colombia.

La infraestructura cuenta con 6.000 metros cuadrados construidos, distribuidos en tres niveles. El primero alberga locales comerciales y gastronómicos diseñados para generar alto flujo de visitantes, con productos de consumo diario y propuestas de gastronomía popular.

El segundo nivel estará enfocado en la artesanía, con 14 islas destinadas a artesanos del Atlántico, priorizando a los del municipio, en articulación con la Alcaldía de Puerto Colombia y el programa liderado por la primera dama del departamento. El tercer nivel integrará restaurantes, terrazas, galerías de arte y espacios culturales.

De acuerdo con Ávila, el proceso de comercialización presenta un avance cercano al 70 % en etapa de formalización.

“La meta es realizar una primera apertura del Mercado Sazón en la temporada de Carnaval con la oferta gastronómica; una segunda apertura en Semana Santa con el componente artesanal, y tener el 100 % del mercado en funcionamiento para las vacaciones de mitad de año”, precisó.

El coordinador del proceso comercial, Jason Fonnegra, indicó que la mayoría de los locatarios ya se encuentra en proceso de formalización documental y que aún hay espacios disponibles.

Destacó que se trabaja en una mezcla comercial equilibrada, que garantice diversidad de oferta, alto tráfico y una experiencia atractiva tanto para turistas como para habitantes del municipio.

Emprendedores vinculados al proyecto también destacaron el impacto de la iniciativa. Lourdes Almeida, quien comercializará fritos tradicionales del Caribe, afirmó que el Mercado Sazón representa una oportunidad para fortalecer las marcas locales y visibilizar la cocina tradicional con un enfoque innovador.

El alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño, señaló que esta nueva infraestructura consolida al municipio como un destino turístico de relevancia nacional.

“La administración municipal reforzará la seguridad del sector con monitoreo permanente y promoverá una agenda cultural todos los fines de semana para dinamizar el flujo de visitantes y las ventas de los emprendedores. Agradezco al gobernador Eduardo Verano por impulsar una visión de largo plazo que hoy se materializa”, dijo Cedeño.

Con la puesta en marcha del Mercado Sazón, la Gobernación del Atlántico reafirma su compromiso con la creación de un circuito turístico integral, orientado a generar empleo, impulsar el emprendimiento y posicionar a Puerto Colombia como un referente del Caribe colombiano.