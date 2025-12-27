Tras una inigualable temporada con el Bayern Múnich, en la que se destacó por sus anotaciones y asistencias, Lucho Díaz disfruta de vacaciones con familiares y amigos en Barranquilla.

Wilmar Roldán se despoja del silbato para contar su historia

El guajiro fue visto en la Ventana de Campeones rodeado de los suyos y como era de esperarse se tomó la foto con la nueva estrella de Junior, el equipo de sus amores y el que lo vio crecer hasta convertirse en la increíble figura que es hoy en día.

Luis Díaz, y hasta el Bayern Múnich, celebraron a distancia el triunfo del conjunto ‘Tiburón’ ante Deportes Tolima, pero ahora con el descanso de la temporada en Alemania, el guajiro aprovechó para tomarse una foto en este emblemático lugar de la ciudad y con la nueva estrella que engalana a la también conocida ‘Aleta del tiburón’.

Por supuesto el jugador de la Selección Colombia visitó el lugar con su hermano Jesus Manuel Díaz, delantero de Junior quien estuvo celebrando el título con el equipo.

En la cuenta de X de la Ventana de Campeones destacaron la visita del guajiro: “LUCHO BIENVENIDO A LA VENTANA DE CAMPEONES (...) De Barranca y Barranquilla para el mundo, llevando identidad, valores y fútbol campeón. Así se honra el origen y se engrandece la historia”.

🏆🔥LUCHO BIENVENIDO A LA VENTANA DE CAMPEONES 🔥🏆@LuisFDiaz19, formado en @JuniorClubSA, hoy referente del @FCBayernES, volvió a casa junto a su familia ❤️



De Barranca y Barranquilla para el mundo, llevando identidad, valores y fútbol campeón ⚽⭐



Así se honra el origen y… pic.twitter.com/nyz0ADABvA — Ventana De Campeones (@VentanaDeCamp_) December 27, 2025

Además, Luis Díaz desató euforia en otro punto de la ciudad cuando asistió a un partido semifinal del fútbol femenino en el que su hermana, Anny Díaz, estaba jugando con el equipo Galácticas de la categoría ‘Paquetes Femenino’.

En videos publicados en redes sociales se ve al guajiro llegando a la cancha sintética y desatando euforia entre quienes se encontraban en el lugar. Lucho se tomó fotos con algunos fans y con el equipo de su hermana.

@LuisFDiaz19 en #Barranquilla viendo el partido semifinal de fútbol femenino de su hermana Anny Díaz quien juega en Galácticas, categoría "Paquetes Femenino" en la cancha Var. #LuisDíaz #Colombia



Video @VanexaRomero pic.twitter.com/kdAOWkkA3U — Vanexa Romero (@VanexaRomero) December 27, 2025

Los números de Lucho Díaz en el Bayern Múnich

El delantero pasó por una buena temporada en Alemnia, pues con el equipo Bávaro se coronó campeón de invierno de la Bundesliga.

En su primer curso en esta competición, Díaz logró ocho tantos y asistió otros seis goles a sus compañeros.

Su increíble paso por el equipo ha destado locura en Alemania. De hecho, recientemente, el ex futbolista alemán Philipp Lahm compartió una foto de su celebración de Navidad en la que uno de sus hijos lleva la camiseta del guajiro y no es para menos, pues es el segundo goleador del plantel en la Bundesliga.