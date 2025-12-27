Un juez de conocimiento de Medellín condenó a Nathalia Carolina Vargas Salcedo a 33 años y 4 meses de prisión por el homicidio agravado de un ciudadano ecuatoriano de 37 años, ocurrido en diciembre del año pasado en un hotel del sector de La 70, tras un encuentro pactado por una aplicación.

De acuerdo con la investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación, la víctima y la hoy condenada se conocieron a través de una red social y acordaron una cita en un establecimiento comercial de La 70, una de las zonas más concurridas de Medellín.

Tras compartir en el lugar, el extranjero —quien presentaba signos de embriaguez— salió acompañado de Vargas Salcedo y otra pareja hacia un hotel cercano. Horas después, el hombre fue hallado sin vida en una de las habitaciones.

Así fue como hallaron el cuerpo

El reporte pericial estableció que el cuerpo presentaba signos de estrangulamiento y golpes, lo que confirmó la muerte violenta. La Unidad de Delitos contra la Vida de la Seccional Medellín adelantó la reconstrucción de los hechos y consolidó el acervo probatorio.

Entre los elementos clave recolectados por la policía judicial se encuentran registros del hotel que permitieron identificar a quienes ingresaron a la habitación con la víctima, así como el rastreo técnico de las redes sociales, que confirmó la planeación previa del encuentro.

La investigación también evidenció movimientos bancarios con tarjetas de crédito del fallecido por más de 12 millones de pesos. Las autoridades establecieron un vínculo directo entre el uso de esos plásticos y compras realizadas por la sentenciada, lo que agravó su situación jurídica.

Así fue como capturaron a la mujer

Vargas Salcedo ya había sido condenada en un proceso previo relacionado con el mismo caso, tras aceptar su responsabilidad por hurto mediante un preacuerdo, con una pena de 22 meses y 12 días. La sentencia actual corresponde de manera específica a su responsabilidad penal por la muerte del ciudadano extranjero.

La captura se produjo el 2 de enero en el barrio Aranjuez de Medellín. Aunque el fallo es de primera instancia y procede la interposición de recursos, el juez consideró contundentes las pruebas sobre el homicidio y el beneficio económico posterior, imponiendo una de las penas más altas recientes por hechos de esta naturaleza en la ciudad.