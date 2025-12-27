La alcaldía de Cali ofrece hasta 200 millones de pesos de recompensa por información que permita dar con el paradero de los responsables del atentado con granada que dejó cuatro personas lesionadas en el oriente de la ciudad.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el general Edwin Urrego, detalló que el ataque ocurrió la noche del viernes en el barrio Marroquín I y que iba dirigido a una patrulla de la Policía que transitaba por el sector.

“Tres de los lesionados se movilizaban en un taxi y la cuarta persona es un transeúnte que pasaba por el lugar. Todos fueron trasladados a centros asistenciales para su valoración médica”, explicó el oficial.

Entre los afectados hay dos menores de edad que viajaban en el taxi; sus heridas no revisten gravedad. Las otras dos personas sufrieron lesiones por esquirlas en diferentes partes del cuerpo.

“El Distrito ha manifestado una recompensa de hasta 200 millones de pesos para aquella persona que nos pueda dar información que nos permita individualizar y judicializar a los autores de este hecho criminal”, indicó el oficial.

Agregó que de inmediato fue activado el plan candado en diferentes puntos de la ciudad y están siendo revisadas distintas cámaras para poder identificar a los responsables del atentado.

Este hecho se suma a otros actos violentos recientes en la ciudad. El pasado 16 de diciembre, dos policías fueron asesinados al ser atacados con explosivos en el barrio Mariano Ramos.

Los policías transitaban en una patrulla para atender una supuesta emergencia cuando los delincuentes activaron la carga. Poco después de ese evento, otro artefacto hizo explosión en el sector conocido como La Escombrera, a pocos metros de un puesto policial, sin dejar víctimas.

Finalmente, el pasado 21 de agosto un atentado con carro bomba en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, de Cali, dejó siete muertos y más de 70 heridos, ataque que fue atribuido a las disidencias de las Farc.