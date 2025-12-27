Durante año y medio una red delictiva se a dedicó transportar ilegalmente migrantes desde Norte de Santander hasta la frontera con Ecuador y la región de Urabá donde los dejaban abandonados a su suerte.

Esta actividad ilícita fue descubierta por la Fiscalía General de la Nación, en articulación con la Dijin de la Policía Nacional.

El grupo delictivo captaba extranjeros, la mayoría de nacionalidad venezolana, en inmediaciones de la terminal de transportes de Cúcuta, Pamplonita y Los Patios (Norte de Santander). Posteriormente, los llevaban a tres agencias de viajes para venderles paquetes que incluían traslados en buses de turismo a Quito (Ecuador), Lima (Perú) y ciudades de Chile.

Los supuestos paquetes turísticos incluían, además, hospedaje, alimentación, chip para llamadas, acompañamiento de guías y entrega de documentos para supuestamente eludir los controles policiales y migratorios. Estos papeles en realidad eran extemporáneos o falsos y no tenían validez, señala la Fiscalía.

“De esta manera, en seis eventos ilícitos acreditados, fueron movilizadas 222 personas, 27 de ellas menores de edad. Gran parte de los migrantes quedaron abandonados en zona de frontera con Ecuador, sin cumplir la mitad del trayecto prometido”, detalla la investigación.

Por estos hechos, fueron capturados seis de los señalados integrantes de la red. Se trata de Leonardo Fabio Gómez Moncada, Álvaro Lagos Camargo, Carmen Liliana Vaca Castañeda, Jessica Alexandra Pérez Moreno, Jenny Fernanda Triana Becerra y Jorge Enrique Becerra Vera.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les imputó, de acuerdo con su posible responsabilidad, los delitos de concierto para delinquir y tráfico de migrantes agravado.

Por disposición de un juez de control de garantías, cinco de los procesados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario; mientras que Becerra Vera permanecerá privado de la libertad en su lugar de residencia.