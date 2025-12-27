Al menos cuatro civiles resultaron heridos luego de que desconocidos lanzaran una granada contra una patrulla de la Policía que desarrollaba labores de registro y control en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca.

Lea también: Petro propone ajuste en el SOAT: pasaría a ser un impuesto y su tarifa se calcularía por cilindraje

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el general Edwin Urrego, informó a los periodistas que el ataque ocurrió la noche del viernes en el barrio Marroquín I.

“Tres de los lesionados se movilizaban en un taxi y la cuarta persona es un transeúnte que pasaba por el lugar. Todos fueron trasladados a centros asistenciales para su valoración médica”, explicó el oficial.

Entre los afectados hay dos menores de edad que viajaban en el taxi; sus heridas no revisten gravedad. Las otras dos personas sufrieron lesiones por esquirlas en diferentes partes del cuerpo.

Lea también: “Estamos en un desmadre fiscal que va a ser muy costoso para el país”

Ante lo sucedido, la Alcaldía de Cali anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los autores del atentado.

El personero de Cali, Gerardo Mendoza, rechazó el ataque e hizo un llamado a las autoridades “para que se esclarezcan los hechos y se garantice la protección de la vida y la seguridad de la ciudadanía”.

El barrio Marroquín I está en el extremo opuesto a la zona donde se desarrolla la Feria de Cali, la cual comenzó el jueves pasado con el tradicional desfile del Salsódromo.

Lea también: Lluvia de críticas al Gobierno por retiro de la financiación a Colfuturo

Este hecho se suma a otros actos violentos recientes en la ciudad. El pasado 16 de diciembre, dos policías fueron asesinados al ser atacados con explosivos en el barrio Mariano Ramos.

Los policías transitaban en una patrulla para atender una supuesta emergencia cuando los delincuentes activaron la carga. Poco después de ese evento, otro artefacto hizo explosión en el sector conocido como La Escombrera, a pocos metros de un puesto policial, sin dejar víctimas.

Finalmente, el pasado 21 de agosto un atentado con carro bomba en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, de Cali, dejó siete muertos y más de 70 heridos, ataque que fue atribuido a las disidencias de las FARC.