Un juez admitió para estudio la tutela presentada por la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia y el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, contra el decreto de emergencia económica y social expedido por el Gobierno, una decisión conocida en los últimos días y que mantiene vigente la norma mientras se resuelve de fondo la acción constitucional.

La tutela fue interpuesta contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), al considerar que el decreto de emergencia económica vulneraría derechos fundamentales y afectaría el Estado de derecho.

En la decisión judicial se indica: “Avóquese conocimiento de la presente acción de tutela presentada por Paloma Valencia Laserna y Gabriel Vallejo Chujfi en contra de la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la DIAN, por la presunta vulneración a sus derechos fundamentales”.

El despacho resolvió iniciar el análisis del caso, lo que implica la apertura formal del trámite y la solicitud de información a las entidades demandadas.

Como parte del estudio de la tutela contra el decreto de emergencia económica, el juez ordenó vincular a la Corte Constitucional y al Congreso de la República para integrar debidamente el contradictorio y evitar futuras nulidades dentro del proceso.

Según el documento, estas entidades deberán intervenir para “presentar sus excepciones respecto a los fundamentos fácticos expuestos por quien funge como demandante y allegar información relacionada con los hechos”.

Asimismo, se dispuso correr traslado a las entidades accionadas y vinculadas para que, en un término improrrogable de 24 horas desde la notificación, se pronuncien sobre la acción y ejerzan su derecho de defensa.

El juez advirtió que la falta de respuesta dentro del plazo establecido tendrá consecuencias procesales. En el texto se señala que “si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano lo pertinente, salvo que se estime necesaria otra averiguación previa”.

Adicionalmente, el despacho solicitó a las entidades accionadas entregar copia de los trámites adelantados para atender la solicitud de los accionantes y garantizar sus derechos fundamentales, con el fin de incorporar esos antecedentes al expediente.

Negada la suspensión provisional del decreto

Pese a la admisión de la tutela, el juez rechazó la petición de suspender de manera inmediata el decreto de emergencia económica mientras se adelanta el estudio de fondo.

En la providencia se lee: “Negar a Paloma Valencia Laserna y Gabriel Vallejo Chujfi la medida provisional solicitada, todo de conformidad a la parte que motiva esta decisión”.

Con esta determinación, el decreto de emergencia económica del Gobierno continúa vigente mientras avanza el trámite judicial de la tutela.