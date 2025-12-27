El expresidente Álvaro Uribe Vélez cuestionó este viernes a través de un video la Asamblea Nacional Constituyente que está impulsando el gobierno de Gustavo Petro. Esto luego de que en horas de la tarde el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, inscribiera el comité promotor de la iniciativa ante la Registraduría.

Lea: Gobierno inscribió ante la Registraduría el comité promotor de la Asamblea Constituyente

El también líder del partido de oposición Centro Democrático sugirió que esta propuesta del oficialismo es una estrategia electoral de cara a los comicios presidenciales y legislativos de 2026, con la que buscarían conseguir mayor apoyo en las urnas.

“Ahora quieren cambiar la Constitución, una estrategia electoral. La Constitución que ellos, como guerrilla del M-19, pidieron, ayudaron a escribir y a aprobar”, afirmó Uribe.

El balance, la disculpa, el éxito, el Sucesor pic.twitter.com/x8PL5IXghB — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) December 26, 2025

El ministro Sanguino explicó a periodistas que el comité promotor que fue inscrito ante la Registraduría está conformado por nueve personas.

“A partir de hoy, con la inscripción de este comité de nueve personas, arranca el proceso de recolección de firmas para que el poder constituyende de los colombianos y las colombianas se exprese con legitimidad y con la fuerza que requiere un cambio constituyente”, sostuvo.

Lea: Cae presunto responsable del homicidio de coronel del Ejército ocurrido en Popayán

Agregó el funcionario que el presidente Gustavo Petro “ha considerado que esta iniciativa ciudadana merece todo el respaldo y que debe ser, por supuesto, liderada por los más importantes liderazgos sociales y populares del país”.

Antonio Sanguino dijo que el Gobierno espera recoger más de tres millones de firmas “para que con la fuerza de una iniciativa popular del poder constituyente, el próximo Congreso examine y le dé vía libre a la convocatoria al pueblo colombiano a una Asamblea Nacional Constituyente”.

En octubre pasado, Petro aseguró que entregará al Congreso las firmas para convocar una Asamblea Constituyente antes de terminar su mandato el 7 de agosto de 2026.

Lea: Fuego amigo: desde UTL de María del Mar Pizarro piden tumbar lista del Pacto Histórico a la Cámara por Bogotá

El mandatario precisó que entregará las firmas el 20 de julio del próximo año, cuando pronuncie su último discurso ante el nuevo Congreso, “a unos días de ser reemplazado por la persona que el pueblo haya decidido”.

En caso de que el Congreso apruebe la ley que convoca a los ciudadanos a la constituyente, al menos una tercera parte del censo electoral (unas 13 millones de personas) deberá votar ‘sí’ para que salga adelante.

Esta no es la primera vez que Petro propone convocar una Asamblea Constituyente, medida que ha sido duramente criticada por la oposición y por expertos en derecho constitucional.

Sin embargo, sí es la primera en que da un paso concreto para materializarla, al anunciar la creación de un comité y la recolección de firmas.