La Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía General capturaron en las últimas horas en Jamundí, Valle del Cauca, al presunto responsable del homicidio del teniente coronel del Ejército Rafael Granados, asesinado el pasado 27 de noviembre en Popayán.

El procedimiento se produjo tras un proceso de investigación judicial que permitió ubicar al señalado responsable en Jamundí. En el lugar, las autoridades desplegaron un operativo con capacidades técnicas, tecnológicas y humanas para concretar la detención.

El capturado, identificado con el alias de Jean Pol, fue señalado preliminarmente como quien habría disparado contra el oficial del Ejército en pleno centro de Popayán. Aunque la víctima fue trasladada a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de las heridas.

Durante el allanamiento, las autoridades hallaron en poder del detenido un revólver y dos teléfonos celulares. La Fiscalía investiga si el arma incautada corresponde a la utilizada en el homicidio del coronel del Ejército.

Tras la diligencia, al capturado se le leyeron sus derechos y fue informado de que deberá responder ante un juez por los delitos de homicidio y tráfico de armas de fuego.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, señaló que esta captura es clave para el avance del proceso que busca esclarecer las circunstancias del asesinato del alto oficial. Indicó, además, que continuarán los esfuerzos operativos e investigativos para identificar y judicializar a todos los responsables.

Las autoridades recordaron que permanece habilitada la línea gratuita nacional 107 contra el terrorismo, a través de la cual la ciudadanía puede aportar información, con absoluta reserva, que contribuya al esclarecimiento del homicidio del coronel del Ejército.