La Armada de Colombia decomisó 1,5 toneladas de marihuana en el municipio de Timbiquí, en el departamento del Cauca, durante un operativo desarrollado en esta zona del litoral Pacífico, considerada estratégica para las rutas del narcotráfico. En la acción fue capturado un hombre que transportaba el cargamento.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, confirmó el resultado del procedimiento y precisó que fueron incautados 1.500 kilogramos de marihuana, distribuidos en 3.228 paquetes, además de 918 galones de combustible ilegal, presuntamente destinados a abastecer embarcaciones usadas por estructuras criminales.

Según el jefe de la cartera, el operativo representa un golpe directo a las finanzas y la logística de las organizaciones dedicadas al narcotráfico, al afectar rutas fluviales utilizadas en el Pacífico colombiano, una de las principales zonas de salida de droga hacia mercados internacionales.

𝐂𝐎𝐍𝐓𝐔𝐍𝐃𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐎𝐏𝐄𝐑𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐅𝐋𝐔𝐕𝐈𝐀𝐋: 𝟏,𝟓 𝐓𝐎𝐍𝐄𝐋𝐀𝐃𝐀𝐒 𝐃𝐄 𝐃𝐑𝐎𝐆𝐀 𝐈𝐍𝐂𝐀𝐔𝐓𝐀𝐃𝐀𝐒



En Timbiquí, Cauca, nuestra @ArmadaColombia asestó un golpe decisivo al narcotráfico fluvial. En operaciones nocturnas, fue capturado un sujeto y neutralizada… pic.twitter.com/MN0PXydWQM — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) December 26, 2025

De acuerdo con cifras oficiales, en lo corrido de 2025 la Armada ha incautado 66,3 toneladas de estupefacientes en aguas del Pacífico, de las cuales 25 toneladas corresponden a marihuana y 41,3 a cocaína.

El decomiso se produce en un contexto de tensiones internacionales por la política antidrogas, luego de que el Gobierno de Estados Unidos retirara a Colombia de la lista de países que cooperan en la lucha contra las drogas, decisión que ha sido cuestionada por autoridades colombianas.

La región del Pacífico caucano, incluida Timbiquí, continúa siendo escenario de disputas entre grupos armados ilegales, que utilizan corredores marítimos y fluviales para el transporte de droga y combustible, pese a los operativos de la Fuerza Pública.