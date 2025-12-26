Al menos 34 cuerpos de personas reportadas como desaparecidas durante el conflicto armado en Colombia han sido recuperados tras cuatro intervenciones forenses en el Cementerio Católico de Saravena, municipio del departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela.

Las exhumaciones se llevaron a cabo en cumplimiento de una medida cautelar emitida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuyo objetivo es proteger este camposanto ante la posible presencia de víctimas de desaparición forzada enterradas sin plena identificación.

Las acciones hacen parte del Plan Regional de Búsqueda del Sarare y han sido ejecutadas de manera articulada por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

De acuerdo con la JEP, durante las intervenciones se logró el abordaje de 81 cuerpos ubicados en sitios de interés forense, de los cuales 34 fueron recuperados por ser competencia directa de la UBPD. De ese total, 27 cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal para avanzar en los procesos de identificación.

En los siete casos restantes, las autoridades verificaron la correspondencia de información post mortem, lo que permitió confirmar que ya habían sido objeto de estudios médico-legales previos. En estos casos, se tomaron muestras óseas que fueron remitidas a laboratorio para lograr una identificación plena.

Las labores en el cementerio se desarrollan en un contexto complejo, marcado por la falta de registros claros sobre las inhumaciones realizadas durante años, lo que ha obligado a aplicar criterios técnicos y forenses rigurosos para priorizar las zonas de intervención.

La medida cautelar sobre el Cementerio Católico de Saravena fue ordenada en 2023 por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP, con el propósito de salvaguardar cuerpos no identificados y cuerpos identificados no reclamados, presuntamente asociados a desaparición forzada.

Según cifras oficiales de la UBPD, en Colombia hay 124.734 personas desaparecidas, muchas de ellas vinculadas al conflicto armado, una realidad que sigue teniendo impacto directo en territorios como Arauca.