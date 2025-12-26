La Fiscalía General de la Nación solicitó de manera formal este viernes a la Interpol que expida circular roja contra Kleidymar Paola Fernández, conocida como la ‘mujer del disfraz azul’, al estar involucrada en el crimen del joven universitario aime Esteban Moreno, asesinado el 31 de octubre pasado en Bogotá.

Lea también: Contraloría le pide al gobernador Verano la suspensión provisional del alcalde de Sabanalarga

La petición del ente acusador llega después de que recibieran información sobre la posible salida del país de la joven, indiciada como una de las cómplices del crimen que ocurrió sobre la madrugada, en plena vía pública y con la participación de al menos tres personas.

Los hechos en cuestión ocurrieron después de que Jaime Esteban saliera de una fiesta de Halloween en el bar Before Club. Cuando él y un acompañante caminaban por la calle 64, cuando fueron interceptados por un grupo de personas disfrazadas.

De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, la mujer vestida de azul —junto a otra acompañante— acusó en ese momento a Jaime Esteban de haberlas acosado dentro del bar. Ese señalamiento provocó que los hombres que iban con ellas reaccionaran de inmediato y se lanzaran contra el estudiante, desencadenando la golpiza que minutos después resultó fatal.

Lea también: Salario mínimo 2026: mintrabajo aclara que aún no hay definido un aumento del 19 %

Testigos señalan que dos hombres golpearon a la víctima repetidamente, primero provocándolo y luego con múltiples patadas mientras estaba en el suelo, hasta que quedó inconsciente. Fue trasladado a urgencias con trauma craneoencefálico severo y luego al Hospital Simón Bolívar, donde falleció horas después.

Amenazas contra Kleidymar

La madre de la implicada, Tamara Sulbarán, recientemente dio detalles a El Tiempo sobre el caso y denunció amenazas en contra de su hija, de quien asegura no sabe en dónde se encuentra, pero reveló el último mensaje que le dejó.

En un chat, revelado por el medio antes citado, se lee un texto que escribió un sujeto llamado Juanchito AUC, en el que amenaza claramente a la familia de Kleidymar Paola. “Malditos venecos, ya los tenemos ubicados, ya están pagando por ustedes, malditos”, se lee.

Lea también: Petro propone ajuste en el SOAT: pasaría a ser un impuesto y su tarifa se calcularía por cilindraje

Otro de los mensajes amenazantes, enviado el 13 de noviembre, fue: “Entonces, pedazo de basura, ¿ya transmitió el mensaje? El tiempo se está acabando. (…) Entreguen a esa maldita”.

Tamara Sulbarán indicó además, que en su momento le llegó una información sobre una persona que supuestamente pagó para que mataran a su hija, cuya amenaza estaría relacionada con el crimen de Jaime Esteban Moreno.

Por otra parte, Tamara aseguró que no sabe nada del paradero de su hija, y reveló lo último que ella le dijo antes de que se fuera de la casa.

“Yo llegué un día normal de mi trabajo y encontré un mensaje que decía: ‘Mami, voy a estar bien. La amo’. Desde ahí no sé nada de ella”, narró la mujer.