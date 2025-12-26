Por un término de tres meses, o hasta que culmine el proceso de responsabilidad fiscal por el cual está siendo investigado, la Contraloría Departamental del Atlántico solicita al gobernador Eduardo Verano la suspensión provisional e inmediata del alcalde de Sabanalarga, José Elías Chams.

EL HERALDO conoció la resolución firmada el 24 de diciembre por la Contralora (e) departamental, Angélica Pérez en que se solicita esta suspensión en aplicación del numeral 8 del artículo 268 de la Constitución Política, bajo el principio de “verdad sabida y buena fe guardada”.

A través de esta Resolución 000362 de 2025 se establece que esta medida, que tiene carácter preventivo y cautelar, no sancionatorio, se solicita mientras se avanza en las investigaciones fiscales, disciplinarias y penales relacionadas con presuntas irregularidades en la contratación y manejo de recursos públicos del municipio.

Se aclara en la resolución que, en ningún caso, la medida se puede extender más allá del periodo legal del mandato del mandatario municipal.

Cabe recordar que la Contraloría General de la Nación dio a conocer un fallo sancionatorio por cerca de 12 millones de pesos contra el alcalde de Sabanalarga, luego de que durante un proceso adelantado por este ente de control identificara que en reiteradas ocasiones hubo obstrucción al control fiscal, entre ellas la entrega tardía, incompleta o inexistente de la información solicitada en varias oportunidades.

Asimismo, el incumplimiento reiterado de requerimientos formales realizados durante los meses de octubre y noviembre de 2025, así como posibles irregularidades en la celebración de convenios y contratos, muchos de los cuales se ejecutaron bajo la figura de urgencia manifiesta sin remitir oportunamente la documentación exigida por la ley.

Se lee en el documento que “durante el ejercicio del proceso auditor adelantado por la Contraloría Departamental del Atlántico se evidenció una conducta reiterada de obstrucción al control fiscal por parte de funcionarios de la administración municipal de Sabanalarga, consistente en el suministro tardío, incompleto o inexistente de información requerida de manera formal en múltiples ocasiones”.

Para el ente de control, la falta de información entregada por el alcalde afectó el propósito de las actuaciones de fiscalización que hace la entidad a obras de infraestructura del municipio de Sabanalarga, que presentan fallas y retrasos.

El resultado de esta autoría arrojó que se establecieron 7 hallazgos con incidencia fiscal, uno con incidencia sancionatoria, otro más con incidencia disciplinaria, por un presunto detrimento patrimonial superior a los $700 millones.

También se detalla en la resolución que se realizaron en esta administración municipal múltiples convenios y contratos suscritos en 2024 y 2025; entre los convenios objeto de análisis se encuentran aquellos celebrados con las fundaciones FUSAI, FUNDALIADOS y Bache, cuyos objetos incluyen actividades educativas, culturales, de seguridad, deportivas y de bienestar, por valores que superan los $4.000 millones.

Además, se mencionan contratos de obra celebrados en 2025 por más de $2.400 millones, que habrían sido suscritos sin cumplir plenamente los requisitos legales y contractuales.

Adicionalmente, anota el documento que se evidenció la celebración de contratos de obra en 2025, en el marco de declaratorias de urgencia manifiesta, relacionados con la reconstrucción de cubiertas, estabilización de arroyos y construcción de alcantarillado sanitario, sin que la documentación correspondiente fuera remitida oportunamente a la Contraloría.

Advierte la Contraloría que el Municipio de Sabanalarga no reportó el registro de deuda pública correspondiente a un empréstito por $21.000 millones, situación que compromete los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad fiscal.

Finalmente, la Contraloría considera que existen razones suficientes y documentadas para separar temporalmente al alcalde del cargo, con el fin de garantizar investigaciones transparentes, evitar interferencias y proteger los recursos públicos del municipio.