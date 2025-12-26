Una asonada en Pitalito, Huila, ocurrida durante la noche del pasado jueves en el barrio La Pradera, dejó como saldo una persona muerta y un uniformado herido, luego de que una patrulla de la Policía atendiera un presunto caso de violencia intrafamiliar en plena vía pública, informaron las autoridades.

De acuerdo con el reporte oficial, varios uniformados acudieron al lugar tras un llamado de la comunidad por una riña asociada a violencia intrafamiliar. Durante la intervención, un grupo de personas habría reaccionado de forma violenta contra la patrulla, generando una asonada.

En medio de la alteración del orden público, una de las personas involucradas intentó presuntamente despojar del arma de dotación a uno de los policías, lo que derivó en una reacción inmediata del uniformado para proteger su integridad.

Como consecuencia de los hechos, Marcos Vacca Bulla resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial, donde posteriormente falleció pese a la atención médica. El policía que también sufrió lesiones se encuentra fuera de peligro, según confirmaron las autoridades del Huila.

Sobre lo ocurrido, el comandante del Quinto Distrito de Policía entregó detalles del procedimiento: “En un procedimiento policial por una riña de violencia intrafamiliar que nos reportó la comunidad en el barrio La Pradera de Pitalito, la patrulla que atendió el caso fue objeto de una presunta asonada por parte de un grupo de personas que intentó agredir a los uniformados”.

Y agregó: “En medio de la situación una persona habría intentado despojar del arma de dotación a uno de los policías, el uniformado accionó su arma y disparó contra esta persona que posteriormente falleció cuando era atendido en un hospital”.

Durante el mismo operativo, otra persona fue capturada por su presunta participación en la gresca. El detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía Local de Pitalito, donde deberá responder por los delitos de violencia intrafamiliar y asonada, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer completamente los hechos.

Tras la asonada en Pitalito, la Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para permitir el desarrollo de los procedimientos policiales, especialmente cuando se atienden situaciones que alteran la convivencia y la seguridad.

Las autoridades advirtieron que atacar a los uniformados durante operativos puede agravar los hechos y derivar en consecuencias lamentables, como las registradas en este caso.